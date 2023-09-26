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Польские СМИ: Еврокомиссия будет представлять государства ЕС в ВТО по зерновому спору

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 23:33
Польские СМИ: Еврокомиссия будет представлять государства ЕС в ВТО по зерновому спору
Иллюстративное фото Getty Images

Европейская комиссия во вторник якобы приняла решение о том, что будет представлять Польшу, Венгрию и Словакию в зерновом споре во Всемирной торговой организации.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на "источник в ЕС"; пишет польское информагентство PAP

Рассмотрение жалобы Украины против трех государств ЕС из-за их односторонних ограничений в отношении украинской сельхозпродукции в ВТО должно начаться "в ближайшее время".

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"Во вторник было принято решение, что страны ЕС в споре в ВТО будет представлять Европейская комиссия. В состав делегации ЕС вошли эксперты из Польши, Словакии и Венгрии", – сообщил PAP источник в ЕС.

Неназванные европейские дипломаты, которых цитирует агентство, заявили, что открытие процедуры ВТО "закрывает для Украины другие каналы диалога" в споре об эмбарго на импорт зерна.

Эта ситуация будет обсуждаться в среду в Брюсселе на уровне постоянных представителей по инициативе Польши, рассказал PAP польский посол при ЕС Анджей Садось.

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Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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Темы: зерноЕС
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