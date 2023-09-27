ВМС Украины получила от Литвы радиолокационное оборудование

Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

Источник: "Европейская правда", об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы.

Детали: Военно-морские силы Литвы во вторник передали для украинских коллег комплекты радиолокационного оборудования, которое помогает вести наблюдение над акваторией моря. Помощь оказали по запросу украинской стороны.

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"Эта поддержка усилит способность Украины вести наблюдение над морем и лучше понимать ситуацию... Это важно и для защиты ее территориальных вод, и обеспечения безопасности собственных граждан", - прокомментировал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Перед этим Литва объявила значительный пакет военной помощи для Украины ко Дню независимости, а также передала 1,5 млн боеприпасов.

Минобороны Литвы напоминает, что в рамках поддержки Украины также активно помогает в подготовке военных и лечении раненых, экспертных консультациях, предоставляет средства на международные программы поддержки Украины.

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На 2024-26 годы Литва запланировала выделить на поддержку Украины 200 млн евро.

Напомним, также значительные объемы помощи для Украины обеспечила коалиция литовских общественных инициатив, благодаря кампаниям которых собрали миллионы евро на вооружение для Bayraktar TB и радиолокационные станции для ПВО.