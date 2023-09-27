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Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще четверо ранены

Татьяна ОлейникСреда, 27 сентября 2023, 18:27
Из-за российских обстрелов в Донецкой области погиб человек, еще четверо ранены
Обстрелы Донбасса 27 сентября. Фото - Донецкая областная прокуратура

27 сентября российские войска обстреляли населенные пункты на севере Донецкой области: один человек погиб, еще 4 ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Обстрелы были в Константиновке, Торецке и Калиновке Часовоярской ОТГ. По предварительным данным, оккупанты применили управляемую и фугасную авиабомбы и танки. Разрушены и повреждены более двух десятков частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и электросети.

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Дословно: "От попадания средств поражения погиб один из местных жителей. Еще четверо гражданских - женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина, находившиеся во время обстрелов на улице, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения".

 
Российские обстрелы Донецкой области 27 сентября.
ФОТО – ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА
 
Российские обстрелы Донецкой области 27 сентября.
ФОТО – ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Темы: Донецкая областьобстрелвойнаРосcия
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