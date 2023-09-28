Российские войска ударили по Авдеевскому коксохиму ракетами
Четверг, 28 сентября 2023, 17:20
Днем 28 сентября российские войска двумя ракетами ударили по территории Авдеевского коксохимического завода, на предприятии произошел пожар.
Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільне Донбас"
Прямая речь Барабаша: "Около 13:10 оккупанты нанесли авиаракетный удар двумя ракетами. Одна из ракет попала в склад хранения нафталина, горят остатки. Без пострадавших".
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