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Российские войска ударили по Авдеевскому коксохиму ракетами

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 17:20

Днем 28 сентября российские войска двумя ракетами ударили по территории Авдеевского коксохимического завода, на предприятии произошел пожар.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільне Донбас"

Прямая речь Барабаша: "Около 13:10 оккупанты нанесли авиаракетный удар двумя ракетами. Одна из ракет попала в склад хранения нафталина, горят остатки. Без пострадавших".

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Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойна
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