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Британия ввела новые санкции за российские псевдовыборы на оккупированных территориях

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 14:47
Британия ввела новые санкции за российские псевдовыборы на оккупированных территориях
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новых санкциях в связи с организованными Россией псевдовыборами на оккупированных территориях Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство

Детали: Одиннадцать новых лиц внесут в список санкций Великобритании в ответ на попытки России использовать фейковые "выборы" для легитимизации своего незаконного контроля над Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями и Крымом, которые являются частью суверенной территории Украины.

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Як пояснили в МЗС Британії, до списку потрапили організації та російські високопосадовці, які безпосередньо діяли з метою підриву України та загрози її територіальній цілісності.

Серед них: Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії, державний орган, який організував фейкові вибори цього місяця та минулорічні референдуми на незаконно тимчасово контрольованих частинах України; Наталія Бударіна, секретар ЦВК, одна з найвищих посадових осіб у Центральній виборчій комісії; Андрій Алєксєєнко, голова так званої Херсонської обласної адміністрації; Марина Захарова, голова так званої виборчої комісії в Херсоні.

"Фіктивні вибори в Росії – це прозора, марна спроба легітимізувати її незаконний контроль над суверенною українською територією. Не можна проводити "вибори" в чужій країні.

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Велика Британія ніколи не визнає претензій Росії на українську територію. Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Херсон – це Україна", – заявив Клеверлі.

Цей останній пакет санкцій з'явився напередодні нового пам'ятного дня в Росії, оголошеного Путіним для відзначення річниці анексій українських територій, незважаючи на те, що Росія не має жодних законних підстав для будь-яких територіальних претензій, наголосили в МЗС Британії.

Там також нагадали, що жителі Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей переважною більшістю проголосували за незалежність України в 1991 році, і їхній подальший опір російській агресії свідчить про їхню рішучість залишатися частиною незалежної і суверенної України.

"Ці останні санкції слугують суворим нагадуванням про ціну такого кричущого нападу на суверенітет, демократію та рівність", – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, держави-члени Європейського Союзу в жовтні можуть почати обговорення нового, вже дванадцятого за рахунком, пакета санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Відомо, що в новому проєкті санкцій можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю російськими алмазами, які планують запровадити держави "Групи семи".

Пакет може бути ухвалений у першій половині жовтня або оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на той же місяць.

Темы: ВеликобританияРосcиясанкции
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