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Резников ожидает, что ВСУ будут применять F-16 на войне весной

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 15:47
Резников ожидает, что ВСУ будут применять F-16 на войне весной
f-16, фото: getty

Министр обороны Алексей Резников считает, что Вооруженные силы будут иметь F-16 для применения на фронте уже весной 2024 года.

Источник: Резников в интервью "Укринформу"

Прямая речь Резникова: "Я думаю, в следующем году (будут самолеты F-16 - ред.), весной. Я имею в виду - уже в применении.

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Потому что на сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры.

Но, как для любителей, я вам приведу такую метафору, нет, аллегорию, скорее. Есть трилогия Толкина "Властелин колец". И в свое время был вопрос, почему хоббиты не могли сесть на орлов и легко доставить кольцо на огненную гору? Да не могли на самом деле. Потому что это должно было быть: а) политическая воля о предоставлении орлов; б) получение согласования от "правительств орлиных государств"; в) надо было обеспечить подготовку орловодов, подготовить аэродром для них, специалистов, которые будут их обслуживать, кормить, заботиться об их гнездах, г) и весь этот период слышались аргументы от тех государств, которые имеют орлов: "А зачем вам орлы, если вы и так неплохо отбиваетесь от Саурона".

Детали: По словам Резникова, отказ партнеров в предоставлении F-16 никогда не был в политической плоскости. Он объясняет, что Запад боялся эскалации, а также пытается не втянуть НАТО в войну с Россией.

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Министр сообщил, что написал "не одно письмо" обязательств, что Украина не будет использовать НАТОвское оружие на территории России.

Напомним:

Темы: РезниковистребителиВооруженные силывойна
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