Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60
У Украины есть договоренности по поставке около полусотни истребителей F-16, но в общей сложности для защиты неба требуется около 160 таких самолетов, заявил президент Владимир Зеленский.
Источник: Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP
Прямая речь украинского президента: "Сегодня у нас есть договоренность о будущих 50-60 самолетах.
Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы это был мощный воздушный флот, который бы не давал России доминировать в небе".
Детали: Он подчеркнул, что сейчас самое главное, что этот процесс начат, хотя это и произошло "чуть позже", чем он хотел, потому что Украина хотела закрыть небо с первых дней войны.
Зеленский подчеркнул, что F-16 нужны не для контрнаступления, а для защиты гражданского населения, для защиты зернового коридора.
Президент ожидает, что истребители появятся в украинском небе в начале следующего года, это связано с длительным процессом подготовки пилотов и инфраструктуры.
"Мы воюем с Россией, воюем за нашу украинскую землю, но против захватнической политики Российской Федерации. Истребители нам нужны чисто защищать свою землю, свое море, свое небо", − подытожил Зеленский.
Что было раньше: Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для того, чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе, Украине нужно 128 истребителей.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16.
- Перед этим стало известно, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.
- Украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.
- Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские летчики в Дании готовы начать летную подготовку на истребителях F-16.