Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60

Ирина БалачукЧетверг, 31 августа 2023, 15:31
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60
Зеленский на фоне самолета F-16 в Дании. Фото ОП

У Украины есть договоренности по поставке около полусотни истребителей F-16, но в общей сложности для защиты неба требуется около 160 таких самолетов, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP

Прямая речь украинского президента: "Сегодня у нас есть договоренность о будущих 50-60 самолетах.

Реклама:

Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы это был мощный воздушный флот, который бы не давал России доминировать в небе".

Детали: Он подчеркнул, что сейчас самое главное, что этот процесс начат, хотя это и произошло "чуть позже", чем он хотел, потому что Украина хотела закрыть небо с первых дней войны.

Зеленский подчеркнул, что F-16 нужны не для контрнаступления, а для защиты гражданского населения, для защиты зернового коридора.

ВИДЕО ДНЯ

Президент ожидает, что истребители появятся в украинском небе в начале следующего года, это связано с длительным процессом подготовки пилотов и инфраструктуры.

"Мы воюем с Россией, воюем за нашу украинскую землю, но против захватнической политики Российской Федерации. Истребители нам нужны чисто защищать свою землю, свое море, свое небо", − подытожил Зеленский.

Что было раньше: Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для того, чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе, Украине нужно 128 истребителей.

Предыстория:

Темы: Зеленскийистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Севастополе – взрывы и масштабный пожар, оккупанты говорят о ракетной атаке

РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция

Обновление зарядки и новый дизайн: Apple представила новую линейку iPhone 15

Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года

Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб

Обнародованы предложения Зеленского к законопроекту о восстановлении декларирования

Все новости...
Зеленский
Зеленский пойдет на выборы, если они будут во время войны: "Не брошу государство"
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км - Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Последние новости
03:47
видеоВ Севастополе – взрывы и масштабный пожар, оккупанты говорят о ракетной атаке
03:20
Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США
03:10
ОбновленоВоздушники сообщали о ракетной угрозе на юге
02:58
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:30
Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом СБУ
01:52
Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших
01:12
Блинкен и Бербок обсудят усиление украинской ПВО – Госдеп
00:32
Воздушные силы предупредили об угрозе вражеских БпЛА в Одесской области
00:16
Сборная Украины минимально проиграла Италии в матче отбора Евро-2024
23:36
Еще 13 детей вернули в Украину из оккупации
Все новости...
Реклама: