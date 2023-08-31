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Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60

Ирина БалачукЧетверг, 31 августа 2023, 15:31
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60
Зеленский на фоне самолета F-16 в Дании. Фото ОП

У Украины есть договоренности по поставке около полусотни истребителей F-16, но в общей сложности для защиты неба требуется около 160 таких самолетов, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP

Прямая речь украинского президента: "Сегодня у нас есть договоренность о будущих 50-60 самолетах.

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Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы это был мощный воздушный флот, который бы не давал России доминировать в небе".

Детали: Он подчеркнул, что сейчас самое главное, что этот процесс начат, хотя это и произошло "чуть позже", чем он хотел, потому что Украина хотела закрыть небо с первых дней войны.

Зеленский подчеркнул, что F-16 нужны не для контрнаступления, а для защиты гражданского населения, для защиты зернового коридора.

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Президент ожидает, что истребители появятся в украинском небе в начале следующего года, это связано с длительным процессом подготовки пилотов и инфраструктуры.

"Мы воюем с Россией, воюем за нашу украинскую землю, но против захватнической политики Российской Федерации. Истребители нам нужны чисто защищать свою землю, свое море, свое небо", − подытожил Зеленский.

Что было раньше: Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для того, чтобы заменить старый авиапарк и получить преимущество в небе, Украине нужно 128 истребителей.

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Темы: Зеленскийистребители
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