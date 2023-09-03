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Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 19:01
Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами – СМИ
фото: Tatarigami_UA/Twitter

На аэродроме "Энгельс" Саратовской области россияне защищают турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами.

Источник: Милитарный портал со ссылкой на пост блогера Tatarigami_UA в Twitter

Детали: Блогер опубликовал спутниковые снимки стратегических бомбардировщиков Ту-95, накрытых автомобильными шинами.

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Как отмечает Милитарный, вероятнее всего, таким образом россияне хотят защитить бомбардировщики от атак украинских дронов-камикадзе.

Судя по спутниковым снимкам, россияне обкладывают шинами крыло и центральную часть самолета.

"Неизвестно, будет ли такая защита эффективной, учитывая легковоспламеняемость шин и сложность их тушения", - добавляет портал.

Предыстория:

  • 5 декабря 2022 года БПЛА атаковали аэродромы Энгельс-2 и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях − тогда повреждения получили 3 самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22м3. 
  • В целом, по данным российского издания "Верстка" на 30 августа 2023 года, украинские спецслужбы и вооруженные силы могли осуществить не менее 9 успешных атак на авиабазы в российских регионах, временно оккупированном Крыму и Беларуси, уничтожив или повредив не менее 24 самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ.

Темы: Росcияавиаавто
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