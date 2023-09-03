Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами – СМИ

На аэродроме "Энгельс" Саратовской области россияне защищают турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами.

Источник: Милитарный портал со ссылкой на пост блогера Tatarigami_UA в Twitter

This doesn't seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1 Реклама: September 3, 2023

Детали: Блогер опубликовал спутниковые снимки стратегических бомбардировщиков Ту-95, накрытых автомобильными шинами.

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Как отмечает Милитарный, вероятнее всего, таким образом россияне хотят защитить бомбардировщики от атак украинских дронов-камикадзе.

Судя по спутниковым снимкам, россияне обкладывают шинами крыло и центральную часть самолета.

"Неизвестно, будет ли такая защита эффективной, учитывая легковоспламеняемость шин и сложность их тушения", - добавляет портал.

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