Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами – СМИ
На аэродроме "Энгельс" Саратовской области россияне защищают турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами.
Источник: Милитарный портал со ссылкой на пост блогера Tatarigami_UA в Twitter
This doesn't seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1Реклама:— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 3, 2023
Детали: Блогер опубликовал спутниковые снимки стратегических бомбардировщиков Ту-95, накрытых автомобильными шинами.
Как отмечает Милитарный, вероятнее всего, таким образом россияне хотят защитить бомбардировщики от атак украинских дронов-камикадзе.
Судя по спутниковым снимкам, россияне обкладывают шинами крыло и центральную часть самолета.
"Неизвестно, будет ли такая защита эффективной, учитывая легковоспламеняемость шин и сложность их тушения", - добавляет портал.
Предыстория:
- 5 декабря 2022 года БПЛА атаковали аэродромы Энгельс-2 и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях − тогда повреждения получили 3 самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22м3.
- В целом, по данным российского издания "Верстка" на 30 августа 2023 года, украинские спецслужбы и вооруженные силы могли осуществить не менее 9 успешных атак на авиабазы в российских регионах, временно оккупированном Крыму и Беларуси, уничтожив или повредив не менее 24 самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ.