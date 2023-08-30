Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ

Украинские спецслужбы и вооруженные силы могли совершить не менее 9 успешных атак на авиабазы в российских регионах, временно оккупированном Крыму и Беларуси, уничтожив или повредив минимум 24 самолета с начала полномасштабного вторжения РФ.

Источник: российское издание "Верстка", которое проанализировало сообщения Минобороны РФ, СМИ и OSINT-исследователей

Детали: Издание напоминает, что первая атака состоялась на второй день вторжения − 25 февраля. На аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел один транспортный самолет.

Реклама:

Разные источники писали, что удар был нанесен беспилотником или ракетой "Точка-У".

Самый масштабный и успешный удар Украины был 9 августа 2022 года по аэродрому "Саки" в Крыму. Тогда Россия потеряла 4 истребителя Су-30СМ и 7 бомбардировщиков Су-24М.



5 декабря 2022 года БПЛА атаковали аэродромы Энгельс-2 и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях − тогда повреждения получили 3 самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22м3.

Следующая атака была 28 февраля 2023 года. Целью был российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на военном аэродроме Мачулищи под белорусским Минском. Судно пытались взорвать с помощью квадрокоптеров, но оно получило лишь повреждения.

ВИДЕО ДНЯ

В начале мая украинские дроны атаковали аэродром в населенном пункте Сеща в Брянской области − тогда повредили транспортный самолет Ан-124.



Три успешных атаки были в августе: 19, 21 и 30 августа по аэродромам в Новгородской, Калужской и Псковской областях РФ. В итоге уничтожили 2 бомбардировщика Ту-22М, повреждены 4 транспортных Ил-76 и еще один неназванный самолет.