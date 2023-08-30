Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ

Ирина БалачукСреда, 30 августа 2023, 20:39
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
ОХВАЧЕННЫЙ ОГНЕМ БОМБАРДИРОВЩИК НА АЭРОДРОМЕ "СОЛЬЦЫ". Фото из Telegram-канала Astra

Украинские спецслужбы и вооруженные силы могли совершить не менее 9 успешных атак на авиабазы в российских регионах, временно оккупированном Крыму и Беларуси, уничтожив или повредив минимум 24 самолета с начала полномасштабного вторжения РФ.

Источник: российское издание "Верстка", которое проанализировало сообщения Минобороны РФ, СМИ и OSINT-исследователей

Детали: Издание напоминает, что первая атака состоялась на второй день вторжения − 25 февраля. На аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел один транспортный самолет.

Реклама:

Разные источники писали, что удар был нанесен беспилотником или ракетой "Точка-У". 

Самый масштабный и успешный удар Украины был 9 августа 2022 года по аэродрому "Саки" в Крыму. Тогда Россия потеряла 4 истребителя Су-30СМ и 7 бомбардировщиков Су-24М.

5 декабря 2022 года БПЛА атаковали аэродромы Энгельс-2 и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях − тогда повреждения получили 3 самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22м3. 

 

Следующая атака была 28 февраля 2023 года. Целью был российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на военном аэродроме Мачулищи под белорусским Минском. Судно пытались взорвать с помощью квадрокоптеров, но оно получило лишь повреждения.

ВИДЕО ДНЯ

В начале мая украинские дроны атаковали аэродром в населенном пункте Сеща в Брянской области − тогда повредили транспортный самолет Ан-124.

Три успешных атаки были в августе: 19, 21 и 30 августа по аэродромам в Новгородской, Калужской и Псковской областях РФ. В итоге уничтожили 2 бомбардировщика Ту-22М, повреждены 4 транспортных Ил-76 и еще один неназванный самолет.

Темы: Росcияавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: