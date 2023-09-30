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Россияне ударили ракетами по окрестностям Запорожья, 5 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 12:09
Россияне ударили ракетами по окрестностям Запорожья, 5 раненых
Матвеевка Запорожской области, Google maps

Российские войска в субботу утром нанесли ракетные удары по территории Матвеевской ОТГ возле Запорожья, есть раненые.

Источник: Суспільне, председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Детали: Около 10:20 корреспонденты Суспільного сообщали, что в городе было слышно два взрыва.

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В Украине в то время была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Позже председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что в период времени с 10:06 до 10:20 российские войска нанесли два ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ, тип ракет устанавливается.

Дословно Малашко: "По предварительной информации, в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры.

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По состоянию на 11.40 имеется информация о 5 раненых. 1 человек доставлен в больницу, другие получили медицинскую помощь и от госпитализации отказались".

Темы: Запорожьевзрыввоздушная тревогавойна
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