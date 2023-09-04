Воздушные силы уничтожили 23 из 32 запущенных по Украине "Шахедов"

Оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе "Шахед", 23 из них удалось уничтожить, но есть попадания в двух областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "На юге и востоке уничтожены 23 ударных дрона. Всего зафиксировано пуски 32 "Шахедов", которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области".

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Детали: Воздушные силы уточнили, что в ночь на 4 сентября россияне атаковали ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

Отмечается, что вражеские дроны уничтожали с помощью истребительной авиации, зенитных ракетных войск и подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

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