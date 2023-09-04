Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы уничтожили 23 из 32 запущенных по Украине "Шахедов"

Ирина БалачукПонедельник, 4 сентября 2023, 08:41
Воздушные силы уничтожили 23 из 32 запущенных по Украине Шахедов
Инфографика из Telegram Воздушных сил

Оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе "Шахед", 23 из них удалось уничтожить, но есть попадания в двух областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "На юге и востоке уничтожены 23 ударных дрона. Всего зафиксировано пуски 32 "Шахедов", которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области".

Реклама:

Детали: Воздушные силы уточнили, что в ночь на 4 сентября россияне атаковали ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

Отмечается, что вражеские дроны уничтожали с помощью истребительной авиации, зенитных ракетных войск и подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Арахамия сказал, когда Рада будет голосовать за смену министра обороны
Силы обороны продвинулись под Бахмутом и на Запорожье – ISW
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: есть попадание, уничтожены 6 беспилотников
Украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 – ГУР
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: