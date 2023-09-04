Воздушные силы уничтожили 23 из 32 запущенных по Украине "Шахедов"
Понедельник, 4 сентября 2023, 08:41
Оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе "Шахед", 23 из них удалось уничтожить, но есть попадания в двух областях.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ПС: "На юге и востоке уничтожены 23 ударных дрона. Всего зафиксировано пуски 32 "Шахедов", которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области".
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Детали: Воздушные силы уточнили, что в ночь на 4 сентября россияне атаковали ударными БпЛА "Shahed-136/131" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).
Отмечается, что вражеские дроны уничтожали с помощью истребительной авиации, зенитных ракетных войск и подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее сообщалось, что ночью россияне запустили по Одесской области ударные беспилотники "Shahed", 17 из которых сбили силы ПВО, однако есть попадания.
- Также сообщалось, что оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую и Николаевскую области: воздушные силы уничтожили 7 вражеских беспилотников, но есть и попадание на Днепропетровщине.