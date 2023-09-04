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Польская газета уточнила, что Украине выдают граждан, которые переправляли нелегалов, а не уклонистов

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 15:20
Польская газета уточнила, что Украине выдают граждан, которые переправляли нелегалов, а не уклонистов
Польская граница, фото LightRocket via Getty Images

Польское издание Rzeczpospolita обновило публикацию о потенциальной выдаче Украине мужчин, сбежавших от мобилизации, уточнив, что в прошлом Варшава выдавала Киеву украинцев, причастных к вывозу нелегальных мигрантов.

Источник: польськое издание Rzeczpospolita, цитирует "Европейская правда"

Исправлено: Заголовок и текст новости (от 12:27) были исправлены из-за внесения изменений в материал изданием Rzeczpospolita.

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Детали: Издание изменило изначальное название "Польша начала выдавать Украине мужчин, выехавших из страны". Теперь публикация называется "Украина возвращает на войну сбежавших из страны соотечественников".

"Киев рассматривает возможность привлечения к уголовной ответственности мужчин, которые благодаря взяткам не пошли на войну и нашли убежище за границей", – говорится в аннотации к статье.

Материал анализирует потенциальную возможность выдачи Украине уклоняющихся от мобилизации. В этом контексте упомянуто, кого Польша уже выдворяла в прошлом согласно договоренностям с Киевом.

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"Польша уже выслала… украинских граждан, переправляющих нелегальных иммигрантов в Европу. Оказывается, большая часть курьеров нелегальных мигрантов, которых ловит Польша, являются гражданами Украины. Наказание за пособничество и подстрекательство составляет до восьми лет", – говорится в публикации, в которой не указан временной промежуток осуществленных депортаций.

В статье упоминается, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно предположил, что украинские правоохранительные органы потребуют экстрадиции мужчин призывного возраста, незаконно выехавших из Украины, спасаясь от мобилизации.

Согласно данным Пограничной службы Польши, подготовленным для Rzeczpospolita, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало почти 2,8 миллиона украинцев.

Этому предшествовало: 30 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решили провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были вынесены с 24 февраля 2022 года.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что Украина будет требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно выехали из Украины, избегая мобилизации.

новость исправлена
Темы: Польшаэкстрадициямобилизациябеженцы
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