Киев посетил Стивен Фрай: проведет саммит Зеленской

Британский актер и писатель Стивен Фрай приехал в Украину. Он станет ведущим третьего Саммита первых леди и джентльменов, инициатором которого является первая леди Украины Елена Зеленская.

Источник: Фрай на своей странице в Instagram, "Укрзализныця" в Twitter, Instagram-страница саммита, "Суспільне"

Прямая речь Фрая: "Спальный вагон с польской границы в Киев. Сейчас прибываю туда..."

Реклама:

Детали: На сообщение актера отреагировала "Укрзализныця".

Дословно: "Добро пожаловать в Киев, Стивен Фрай!

Надеемся, ваше путешествие с "Укрзализныцей" было приятным и комфортным.

Спасибо, что поддерживаете Украину!"

🎉 Welcome to Kyiv, @stephenfry! 🇺🇦

We hope your journey with Ukrainian Railways was pleasant and comfortable.

Thank you for supрorting Ukraine! 🌟 pic.twitter.com/4R33iuclkK