Киев посетил Стивен Фрай: проведет саммит Зеленской

Британский актер и писатель Стивен Фрай приехал в Украину. Он станет ведущим третьего Саммита первых леди и джентльменов, инициатором которого является первая леди Украины Елена Зеленская.

Источник: Фрай на своей странице в Instagram, "Укрзализныця" в Twitter, Instagram-страница саммита, "Суспільне"

Прямая речь Фрая: "Спальный вагон с польской границы в Киев. Сейчас прибываю туда..."

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Детали: На сообщение актера отреагировала "Укрзализныця".

Дословно: "Добро пожаловать в Киев, Стивен Фрай!

Надеемся, ваше путешествие с "Укрзализныцей" было приятным и комфортным.

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Спасибо, что поддерживаете Украину!"

🎉 Welcome to Kyiv, @stephenfry! 🇺🇦

We hope your journey with Ukrainian Railways was pleasant and comfortable.

Thank you for supрorting Ukraine! 🌟 pic.twitter.com/4R33iuclkK — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) September 4, 2023

Детали: Организаторы саммита сообщают, что мероприятие состоится 6 сентября в Киеве.

Дословно в их посте: "Человек, мозг которого официально признан достоянием Великобритании. Он постоянно поддерживает Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем ярко свидетельствуют его интервью с гостями. А кроме того, он помогал украинцам пережить зиму вместе с инициативой ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт поврежденных домов".

Больше деталей: Также Фрай поддерживает организации, работающие с военнослужащими, людьми с потерей слуха и/или зрения, людьми с биполярным расстройством, лейкемией и лимфомой, с ЛГБТ-сообществом.

Писатель постоянно работает над повышением осведомленности об этих направлениях и поощряет людей участвовать в благотворительности. Сам Фрай отмечает, что Офис президента пригласил его на мероприятие по вопросам психического здоровья, которое проходит в Киеве.

В одном из своих сообщений актер сказал, что для него большая честь получить приглашение, и проведение такого саммита свидетельствует об открытости и "здравом рассудке" украинского правительства.

Прямая речь Фрая: "Это вовсе не пропагандистский трюк, а настоящая встреча неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами".

Между прочим, в Украине Фрая встретил известный украинский художник Никита Титов. Подарил писателю его портрет.

Справка: Саммит первых леди и джентльменов как инициатива Елены Зеленской впервые состоялся 23 августа 2021 года. Второй саммит прошел в Киеве в июле 2022 года. Тогда в столицу Украины приехали первые леди Латвии Андра Левите и Литвы Диана Науседене, а британский журналист Пирс Морган стал модератором. Участники этого саммита собрали 3,2 миллиона долларов на реанимационные автомобили.

Третий саммит первых леди и джентльменов в Киеве в 2023 году посвящен ментальному здоровью. Кроме того, в его рамках пройдет большая международная конференция министров здравоохранения.