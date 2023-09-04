Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев посетил Стивен Фрай: проведет саммит Зеленской

Евгений КизиловПонедельник, 4 сентября 2023, 18:35
Киев посетил Стивен Фрай: проведет саммит Зеленской
стивен фрай, Getty Images

Британский актер и писатель Стивен Фрай приехал в Украину. Он станет ведущим третьего Саммита первых леди и джентльменов, инициатором которого является первая леди Украины Елена Зеленская.

Источник: Фрай на своей странице в Instagram, "Укрзализныця" в Twitter, Instagram-страница саммита, "Суспільне"

Прямая речь Фрая: "Спальный вагон с польской границы в Киев. Сейчас прибываю туда..."

Реклама:
 

Детали: На сообщение актера отреагировала "Укрзализныця".

Дословно: "Добро пожаловать в Киев, Стивен Фрай!

Надеемся, ваше путешествие с "Укрзализныцей" было приятным и комфортным.

ВИДЕО ДНЯ

Спасибо, что поддерживаете Украину!"

Детали: Организаторы саммита сообщают, что мероприятие состоится 6 сентября в Киеве.

Дословно в их посте: "Человек, мозг которого официально признан достоянием Великобритании. Он постоянно поддерживает Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем ярко свидетельствуют его интервью с гостями. А кроме того, он помогал украинцам пережить зиму вместе с инициативой ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт поврежденных домов".

Больше деталей: Также Фрай поддерживает организации, работающие с военнослужащими, людьми с потерей слуха и/или зрения, людьми с биполярным расстройством, лейкемией и лимфомой, с ЛГБТ-сообществом.

Писатель постоянно работает над повышением осведомленности об этих направлениях и поощряет людей участвовать в благотворительности. Сам Фрай отмечает, что Офис президента пригласил его на мероприятие по вопросам психического здоровья, которое проходит в Киеве.

В одном из своих сообщений актер сказал, что для него большая честь получить приглашение, и проведение такого саммита свидетельствует об открытости и "здравом рассудке" украинского правительства.

Прямая речь Фрая: "Это вовсе не пропагандистский трюк, а настоящая встреча неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами".

Между прочим, в Украине Фрая встретил известный украинский художник Никита Титов. Подарил писателю его портрет.

Справка: Саммит первых леди и джентльменов как инициатива Елены Зеленской впервые состоялся 23 августа 2021 года. Второй саммит прошел в Киеве в июле 2022 года. Тогда в столицу Украины приехали первые леди Латвии Андра Левите и Литвы Диана Науседене, а британский журналист Пирс Морган стал модератором. Участники этого саммита собрали 3,2 миллиона долларов на реанимационные автомобили.

Третий саммит первых леди и джентльменов в Киеве в 2023 году посвящен ментальному здоровью. Кроме того, в его рамках пройдет большая международная конференция министров здравоохранения.

Темы: киноУкраинаЕлена Зеленская
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
кино
Ребенок-мессия, грабитель с амнезией и две женщины-детектива: самые интересные сериалы сентября
Фильм "Барби" уже собрал в украинском прокате более 110 миллионов
"Тени забытых предков" и украинка с дебютом. Что покажут на Венецианском кинофестивале
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: