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До Києва завітав Стівен Фрай: проведе саміт Зеленської

Євген КізіловПонеділок, 4 вересня 2023, 18:35
До Києва завітав Стівен Фрай: проведе саміт Зеленської
стівен фрай, Getty Images

Британський актор та письменник Стівен Фрай приїхав до України. Він стане ведучим третього Саміту перших леді та джентльменів, ініціатором якого є перша леді України Олена Зеленська.

Джерело: Фрай на своїй сторінці в Instagram, "Укрзалізниця" у Twitter, Instagram-сторінка саміту, "Суспільне"

Пряма мова Фрая: "Спальний вагон з польського кордону до Києва. Зараз прибуваю туди..."

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Деталі: На повідомлення актора відреагувала "Укрзалізниця".

Дослівно: "Ласкаво просимо до Києва, Стівен Фрай!

Сподіваємося, ваша подорож "Укрзалізницею" була приємною та комфортною.

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Деталі: Організатори саміту повідомляють, що захід відбудеться 6 вересня у Києві.

Дослівно у їхньому пості: "Людина, мозок якої офіційно визнано надбанням Великої Британії. Він постійно підтримує Україну в її боротьбі за існування та незалежність, про що яскраво свідчать його інтерв'ю з гостями. А окрім того, він допомагав українцям пережити зиму разом з ініціативою ShelterBox, що збирала пожертви на теплий одяг та ремонт пошкоджених домівок".

Більше деталей: Також Фрай підтримує організації, що працюють із військовослужбовцями, людьми з втратою слуху та/або зору, людьми з біполярним розладом, лейкемією та лімфомою, з ЛГБТ-спільнотою.

Письменник постійно працює над підвищенням обізнаності про ці напрями та заохочує людей долучатися до благодійності. Сам Фрай зазначає, що Офіс президента запросив його на захід із питань психічного здоров'я, що проходить у Києві.

В одному зі своїх дописів актор сказав, що для нього велика честь отримати запрошення, і проведення такого саміту свідчить про відкритість і "здоровий глузд" українського уряду.

Пряма мова Фрая: "Це зовсім не пропагандистський трюк, а справжня зустріч неврологів, соціологів, психологів і тих, хто працює з психічними травмами".

Між іншим, в Україні Фрая зустрів відомий український художник Нікіта Тітов. Подарував письменнику його портрет.

Довідково: Саміт перших леді та джентльменів як ініціатива Олени Зеленської вперше відбувся 23 серпня 2021 року. Другий саміт пройшов у Києві в липні 2022 року. Тоді до столиці України приїхали перші леді Латвії Андра Левіте та Литви Діана Науседене, а британський журналіст Пірс Морган став модератором. Учасники цього саміту зібрали 3,2 мільйона доларів на реанімаційні автомобілі.

Третій саміт перших леді та джентльменів у Києві у 2023 році присвячений ментальному здоров’ю. Крім того, у його межах пройде велика міжнародна конференція міністрів охорони здоров’я.

Теми: кіноУкраїнаОлена Зеленська
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