До Києва завітав Стівен Фрай: проведе саміт Зеленської

Британський актор та письменник Стівен Фрай приїхав до України. Він стане ведучим третього Саміту перших леді та джентльменів, ініціатором якого є перша леді України Олена Зеленська.

Джерело: Фрай на своїй сторінці в Instagram, "Укрзалізниця" у Twitter, Instagram-сторінка саміту, "Суспільне"

Пряма мова Фрая: "Спальний вагон з польського кордону до Києва. Зараз прибуваю туди..."

Деталі: На повідомлення актора відреагувала "Укрзалізниця".

Дослівно: "Ласкаво просимо до Києва, Стівен Фрай!

Сподіваємося, ваша подорож "Укрзалізницею" була приємною та комфортною.

Дякуємо, що підтримуєте Україну!"

🎉 Welcome to Kyiv, @stephenfry! 🇺🇦

We hope your journey with Ukrainian Railways was pleasant and comfortable.

Thank you for supрorting Ukraine! 🌟 pic.twitter.com/4R33iuclkK