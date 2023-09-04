Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным
В Государственном департаменте прокомментировали переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным по зерновой инициативе.
Источник: CNN со ссылкой на заявление представителя американского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда"
Детали: По его словам, в Госдепе приветствуют усилия Турции по восстановлению "зерновой сделки" несмотря на то, что переговоры Путина с Эрдоганом не завершились прорывом.
Прямая речь: "Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и с Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной".
Больше деталей: В ведомстве поблагодарили Турцию за "ее важные дипломатические и оперативные усилия", направленные на достижение нового соглашения.
Представитель Госдепа добавил, что решение России прекратить свое участие в инициативе "наносит вред обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире".
Что предшествовало:
- Путин после переговоров с Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.
- В свою очередь Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине нужно "смягчить свой подход" для ее продления.