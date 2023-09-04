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Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 22:27
Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным
ПУТИН И ЭРДОГАН, РИА НОВОСТИ

В Государственном департаменте прокомментировали переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Кремля Владимиром Путиным по зерновой инициативе.

Источник: CNN со ссылкой на заявление представителя американского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, в Госдепе приветствуют усилия Турции по восстановлению "зерновой сделки" несмотря на то, что переговоры Путина с Эрдоганом не завершились прорывом.

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Прямая речь: "Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению. Мы взаимодействуем с Организацией Объединенных Наций и с Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и действенной".

Больше деталей: В ведомстве поблагодарили Турцию за "ее важные дипломатические и оперативные усилия", направленные на достижение нового соглашения.

Представитель Госдепа добавил, что решение России прекратить свое участие в инициативе "наносит вред обществам, уязвимым к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире".

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Темы: СШАПутинЭрдоган
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