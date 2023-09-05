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Зеленский после встречи с военными: Ставка рассмотрит вопрос РЭБ

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 01:57
Зеленский после встречи с военными: Ставка рассмотрит вопрос РЭБ
Владимир Зеленский, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все, чего не хватает воинам, которые идут в бой, особенно наличие средств радиоэлектронной борьбы, будет вопросом для участников Ставки.

Источник: вечернее обращение Президента

Прямая речь: "Чрезвычайно важно – поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами. Это очень-очень полезно - услышать от тех, кто идет в бой непосредственно, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно надо изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросами для участников Ставки. Особенно по РЭБ (радиоэлектронная борьба – ред.) – все услышали, ребята".

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Детали: Кроме этого Зеленский вручил более 50 наград: "Золотые Звезды" Героям Украины - майору Олегу Дмитруку, ДШВ, и полковнику Виктору Сикозе, морская пехота. 

Также президент наградил военных врачей, поблагодарил коллективы стабпунктов – "величественные люди, спасают героев, возвращают жизнь, возвращают силу".

По его словам, это "настоящий украинский характер, казацкий, когда ребята восстанавливаются после ранений, возвращаются на позиции к своим собратьям и снова уничтожают оккупанта".

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Предыстория: В понедельник Зеленский посетил украинских военных в Донецкой и Запорожской областях. Он вручил награды и пообщался с воинами.

Темы: Зеленскийвойна
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