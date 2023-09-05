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Украина атакует наземные цели модернизированными противокорабельными "Нептунами" – Newsweek

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 05:02
Украина атакует наземные цели модернизированными противокорабельными Нептунами – Newsweek
mil.gov.ua

Украина адаптирует противокорабельные ракеты "Нептун" отечественного производства для нанесения ударов на большие расстояния.

Источник: Newsweek

Детали: К таким выводам пришли западные эксперты после того, как Киев применил свое "абсолютно современное" оружие в Крыму.

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Анонимный представитель украинского оборонного ведомства в интервью The War Zone сообщил, что Украина использовала модернизированную версию своей ракеты "Нептун" и атака была на 100% осуществлена ею.

Заместитель директора проекта "Противоракетная оборона" Центра стратегических и международных исследований Ян Уильямс считает, что в идеальном мире для наземных миссий не применяют современные противокорабельные ракеты, которые специально разработаны для того, чтобы топить тяжелобронированные военные корабли в море. Но поскольку Украина сталкивается с реальным дефицитом систем для удара в глубокий тыл врага Уильямс считает, что Киев использует эти ракеты.

По его словам, Украина не имеет доступа к американской системе тактических баллистических ракет ATACMS или крылатой ракете дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства. И Вашингтон, и Берлин отказались предоставить Украине эти системы, несмотря на то, что Лондон и Париж в начале этого года передали Украине англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, или SCALP.

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Уильямс считает, что Украина адаптируется и использует то, что есть у нее под рукой, но это не должно рассматриваться как долгосрочное решение для ударов на большие расстояния.

Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил, который занимается исследованиями в области обороны Сидхарт Каушал сообщил, что удар по мысу Тарханкут на западе Крыма в конце прошлого месяца "доказал, что Украина может использовать "Нептун" в режиме наземной атаки и таким образом ставить под угрозу российские объекты в ранее безопасных тыловых районах"

Одним из вероятных различий между наземной версией "Нептуна" и противокорабельной будет система наведения, добавил Каушал. 

Экспертам трудно судить о том, сколько ракет "Нептун" может иметь в своем распоряжении Украина, но вряд ли это будет большой арсенал. По словам Каушала, даже в мирное время трудно массово производить такой тип вооружений, а Россия приложила немало усилий, чтобы поразить украинскую военно-промышленную базу.

Предыстория: 23 августа ГУР сообщило, что утром вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут уничтожили российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Российские источники писали об уничтожении ЗРК С-300 и бензовоза.

Темы: войнаоружие
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