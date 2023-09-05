СБУ проводит более 20 обысков, у и.о. мэра Чернигова изъяли телефон

И.о. городского головы Чернигова Александра Ломако заявил, что утром 5 сентября СБУ проводила обыски у него дома. В СБУ сообщили, что в целом проводят более 20 обысков в рамках ранее открытого производства.

Источник: Ломако в Facebook, пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Ломако: "У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру.

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Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос похоже, срочный".

Детали: И.о. мэра Чернигова сообщил, что силовики, вероятно, "будут искать трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города".

По словам Ломако, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, который "немножко далеко от Чернигова".

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"Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле − там легче "порешать"", − предположил Ломако.

Он также добавил, что в 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города, но его не будет, потому что "центр начинает политический шоу-сезон".

Обновлено: В пресс-службе СБУ "УП" сообщили, что сотрудники службы под процессуальным руководством Офиса генпрокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

"Сейчас в нескольких областях осуществляются более 20 обысков. Все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства", − сообщили в пресс-службе СБУ.

Обновлено от 14:40: После обеда Ломако сообщил, что СБУ изъяла у него мобильный телефон.

По его словам, формальным основанием обыска СБУ было выяснить детали официального проекта Международного комитета Красного Креста по восстановлению оборудования топливоподачи на Черниговской ТЭЦ, которое было разрушено российскими оккупантами.

И.о. мэра подчеркнул, что этот проект финансируется и координируется "Красным крестом", а город не принимает участия в распределении средств или проведении работ.

"То есть, официально, условный "городской трансформатор" и работы, проводимые на ТЭЦ, были лишь поводом устроить обыск в квартире.

Реальная причина обыска: силовики пришли, чтобы передать политический "привет" и забрать мобильный телефон. Что ж, найдут там фото с "Флагом чести" Чернигову от ПАСЕ. Потому что Чернигов имеет честь. В отличие от тех, кто заказал всю эту историю, пытаясь парализовать город", − подытожил Ломако.

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