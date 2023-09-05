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Российский пилот рассказал, как перегонял в Украину Ми-8 и уговаривал экипаж сдаться

Ирина Балачук, Соня ЛукашоваВторник, 5 сентября 2023, 11:35
Российский пилот рассказал, как перегонял в Украину Ми-8 и уговаривал экипаж сдаться
Российский пилот Кузьминов. Фото Медиа центра Украина

Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов завил, что во время финальной стадии операции уговаривал членов экипажа сдаться украинской стороне, но они испугались, начали вести себя агрессивно и после посадки побежали в сторону границы.

Источник: пилот во время пресс-конференции в Киеве

Прямая речь Кузьминова: "Со мной было два члена экипажа. Оружия при себе у нас не было. Летчики у нас летают без оружия.   

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Никто не смог мне оказать сопротивления, потому что штурман − у него нет навыков пилотирования вертолета. Я ребят успокаивал, я сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, все будет замечательно. Но они начали бояться, начали немножко агрессивно себя вести и, получается, выбежали из вертолета в сторону границы.

Дальнейшая судьба их мне не известна, но, как следует из СМИ, то, возможно, что их ликвидировали".

Детали: По словам пилота, он "не просто угнал вертолет, а официально перегнал с точки А в точку Б", поскольку заранее был согласован маршрут и место посадки.

Кузьминов рассказал, что в 16:30 выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область − примерно 20 км от границы. Далее в районе населенного пункта Шебекино он летел на предельно малой высоте − 5-10 м − и в режиме радиомолчания.

При непосредственном пересечении границы по нему начали вести огонь.

"Кто его начал вести, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу со стрелкового оружия. Далее примерно 20 км я отлетел, выполнил посадку в указанном в месте", − рассказал пилот.   

Детали: Он утверждает, что до этого выполнял только транспортные операции по перевозке военных или груза, но не осуществлял бомбардировки. Был в Мариуполе, Бердянске. При этом участвовал в войне якобы "со слезами на глазах".

Сейчас Кузьминов рассматривает возможность присоединиться к украинской авиации.

Он добавил, что первичная информация о возможности сдаться с вертолетом поступила от сотрудников полиции, затем в операцию включилось ГУР.

Пилоту, по его словам, пообещали предусмотренные специальным законом выплаты, новые документы и безопасность для него и родственников.

Вертолет сейчас находится в составе авиационного подразделения ГУР.

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Предыстория:

  • 23 августа стало известно, что недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.  
  • Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

Темы: разведкаавиавойнаРосcия
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