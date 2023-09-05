Минобороны заплатило 650 млн за дроны сомнительного качества фирме экс-нардепа – СМИ

Розенблат на учениях для пилотов, скрин с видео Бигуса

Минобороны уплатило 650 млн грн аванса семейной компании экс-нардепа Борислава Розенблата, которая под дедлайн сдала только 1 из 55 заказанных БПЛА.

Источник: Bihus.info

Детали: Bihus.info сообщает, что в декабре 2022 года Минобороны заключило соглашение на 807 миллионов на 55 беспилотных авиационных комплексов "HAWK" и уплатило аванс на 650 миллионов.

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Их должна была изготовить до середины августа ООО "Украинская авиационная система", которой владеет в том числе жена экс-нардепа Борислава Розенблата, фигуранта громкого "янтарного дела". Розенблат неоднократно говорил, что этот проект его "детище".

Компания должна была до 15 августа сдать заказчику все 55 комплексов, однако под эту дату сдала один.

За месяц до сдачи контракта производитель организовал обучение для пилотов. Издание пообщалось с военными, которые были на учениях. По их словам, три четверти попыток полетать не удались вообще, а нормально запустить беспилотник получилось только в конце учений. Журналисты опубликовали видео с этих учений.

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На этих учениях присутствовал лично Розенблат, он выслушивал жалобы, но убеждал, что это нормально: якобы ребятам выдали учебные борта. Розенблат убеждал, что к моменту завершения учений и передачи заказа все недостатки исправят.

Однако за день до сдачи контракта, 14 августа, оказалось, что готовы только четыре из 55 заказанных БПАК.

Первый во время тестового полета (программы "минимум" - ред.) взлетел, однако впоследствии потерял картинку. Розенблат предположил, что он перегрелся.

Во время второго полета дрон взлетел, однако приземлиться не смог - ему отломало крылья, появилась трещина на носу. Отломанные крылья Розенблат объяснил "особенностями модели", хотя в документации о такой "особенности" речь не шла.

Комиссия от Минобороны принимать БпЛА отказалась.

Проблемы возникли и со вторым комплексом. Не взлетел, по признанию Розенблата, и четвертый комплекс. Поднялся и более-менее справился с полетом только третий комплекс.

Таким образом, о серийном производстве речь не шла.

Производитель убеждал, что комплекс разработан в кооперации с иностранными партнерами и изготавливается в основном из импортных деталей. Допуск к эксплуатации в ВСУ HAWK был предоставлен еще в 2017 году - его подписал тогдашний министр обороны Степан Полторак.

И несмотря на вывод об удачном прохождении определяющего испытания, уже тогда была информация, что из девяти попыток удачными были только семь: дважды такой же беспилотник, представленный молдавскими партнерами ООО "УАС" Drone-Tech SRL падал из-за особенностей конструкции.

Тогда Минобороны все же подписало контракт с фирмой, к которой имел отношение нардеп.

Первые два экземпляра были изготовлены через год. Тогда их цена составляла около шести миллионов гривен. Летом 2019 года Минобороны заказало еще семь комплексов по той же цене.

Из-за проблем с комплектующими, их замены и проведения новых испытаний, выполнение контракта растянулось во времени - сроки поставки истекли.

Минобороны обратилось в суд с требованием заставить производителя уплатить 10 миллионов неустойки за срыв контракта, а производитель - с требованием пересмотра цены, ведь после замены комплектующих, по его мнению, HAWK стоил значительно дороже.

После начала полномасштабного вторжения, из-за срочной потребности в БпЛА ООО "УАС" передало ВСУ комплексы, которые уже несколько лет пылились на складе.

В Минобороны сообщили, что негативных отзывов на них от военных не поступало.

Подписание с ООО нового контракта в Минобороны объяснили поступлением соответствующего заказа от Генштаба.

Однако стоимость компексов выросла вдвое - до более 12 млн грн.

Бывший партнер Розенблата Константин Пожидаев, который отвечал за техническую сторону контракта, рассказал, что в эту стоимость были включены и сумма убытков от ранее фактически подаренных ВСУ комплексов, и 30% "интереса" департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Такое дополнительное соглашение к старому контракту Розенблат якобы предлагал подписать Пожидаеву, однако тот отказался из-за больших рисков сделки.

В то же время в контракте стоят подписи и печати именно Пожидаева. Он утверждает, что они поддельные, а на момент подписания его даже не было в Украине.

По его словам, это сделал его партнер Борислав Розенблат для получения этого контракта с МО. После этого он уволил Пожидаева с должности директора и тот потерял контроль над компанией, а Розенблат - контроль над производством.

Пожидаев, который просмотрел видео с испытаний новых БпАК HAWK, утверждает, что они не имеют ничего общего с теми, что их предприятие производило ранее.

В Минобороны сообщили, что в новом контракте с производителем речь шла о том же HAWK, что и раньше, но с улучшенными характеристиками: с увеличенными дальностью, временем полета и камерой, впрочем, по факту оказалось, что 650 миллионов отписали на непроверенные комплексы.

Александр Лиев, экс-глава Департамента, который и подписывал контракт с ООО "УАС", в комментарии заявил, что был уверен в том, что покупает те же HAWK, что и в предыдущей партии, а все соответствующие службы до момента подписания проверили юридическую, финансовую и техническую составляющие контракта.

В августе Розенблат уверял, что в ближайшее время может сдать тридцать комплексов, еще несколько десятков - через пару месяцев. Минобороны согласилось перенести сроки сдачи комплексов на октябрь.

Однако выполнение контракта под угрозой из-за ареста счетов ООО "УАС" по уголовному делу, которое расследует ГБР. Правоохранители предполагают, что руководство компании сговорилось с Минобороны с целью завладения средствами путем заключения контракта по завышенным ценам.