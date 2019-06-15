Нардеп Борислав Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу".

На пресс-конференции в Житомире в пятницу Розенблат заявил, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в отношении него незаконными, пишет Житомир.инфо.

"Все это было прямое преследование моей политической деятельности. Я об этом заявлял с первого дня, как только это произошло. Я говорил, что это провокация, что те преступления, записи - это все были манипуляции", - заявил нардеп.

Розенблат заявил, что готовит иск против НАБУ на возмещение морального и материального ущерба в размере 100 млн грн, которые в случае получения обещает перечислить на ремонт житомирских дорог.

"Эти убытки я выношу в размере 100 млн грн. Не удивляйтесь такой большой сумме, мы все посчитали: как они постоянно упоминали мое имя, как они уничтожали мою политическую репутацию, деятельность, мою жизнь. Но для меня не главное деньги, а главное мое чистое имя, эти деньги я переведу, если суд примет законное решение, на управление капитального строительства г. Житомира. Чтобы в нашем городе сделать дороги и все те меры, в которых сегодня так нуждается наш город Житомир", - отметил он.

Напомним: