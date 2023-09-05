Российский пилот, который перегнал в Украину Ми-8, получит полмиллиона долларов

Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение - 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте. Украинская разведка призывает россиян последовать этому примеру.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Конечно, в национальной валюте. Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой.

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Украина - демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и международного права (придерживаемся). Поэтому еще раз - те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима".

Предыстория:

23 августа стало известно, что недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Пилот и его семья находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

Кузьминов озвучил новые подробности спецоперации на пресс-конференции 5 сентября, в частности что первичная информация о возможности сдаться с вертолетом поступила от сотрудников полиции, затем в операцию включилось ГУР.

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