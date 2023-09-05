Количество студентов старше 25 лет во время войны выросло на 55 тысяч - Лисовой
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал отмену отсрочки для студентов старше 30 лет и заявил, что с 2021 количество студентов старше 25 лет выросло на 55 тысяч.
Источник: Оксен Лисовой в Facebook
Детали: Министр пишет, что есть тенденция, когда люди используют поступление в университеты, как способ избежать мобилизации.
На 55 тысяч выросло количество студентов-мужчин старше 25 лет в 2022 году по сравнению с 2021 годом. В частности на 33 тысячи стало больше студентов, поступивших на магистратуру.
Прямая речь: "Законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, имеет целью урегулировать этот вопрос. В предложенных изменениях говорится о том, что отсрочка не будет распространяться на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.
Зато отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки)".
Предыстория:
- 4 сентября стало известно, что в Раду внесли законопроект № 9672 об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более.
- 1 сентября народный депутат и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что с первых дней войны резко увеличилось количество абитуриентов 30-35 лет, которые начали вдруг получать знания на дневной форме обучения. Поэтому они получают отсрочку от мобилизации и в этом могут быть определенные злоупотребления.
- Поэтому, по его мнению, такую отсрочку должны получать люди, которые получают высшее образование впервые, а не те, кто получает второе или третье высшее образование.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста во время войны будет определять Министерство образования.