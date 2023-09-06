Президент Румынии: Если обломки дрона РФ упали на нашей территории – это нарушение суверенитета

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в связи с обнаружением на румынской территории обломков, вероятно, российского беспилотника нужно провести "срочное и профессиональное расследование".

Источник: Digi24, цитирует "Европейская правда"

Йоханнис отметил, что расследование должно выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, при которых они оказались на румынской территории.

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"Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", – отметил он.

Йоханнис также подчеркнул, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.

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