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Президент Румынии: Если обломки дрона РФ упали на нашей территории – это нарушение суверенитета

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 18:00
Президент Румынии: Если обломки дрона РФ упали на нашей территории – это нарушение суверенитета
Klaus Iohannis, Administrația Prezidențială via digi24.ro

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в связи с обнаружением на румынской территории обломков, вероятно, российского беспилотника нужно провести "срочное и профессиональное расследование".

Источник: Digi24, цитирует "Европейская правда"

Йоханнис отметил, что расследование должно выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, при которых они оказались на румынской территории.

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"Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", – отметил он.

Йоханнис также подчеркнул, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 сентября Украина сообщала о том, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии.
  • Румынская сторона сперва категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины. Позже в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника.
  • В ночь на 6 сентября жители приграничного села Килия-Векэ в Румынии также стали очевидцами взрывов во время атаки РФ по Украине.

Темы: РумыниябеспилотникиРосcияНАТО
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