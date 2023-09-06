Президент Румынии: Если обломки дрона РФ упали на нашей территории – это нарушение суверенитета
Среда, 6 сентября 2023, 18:00
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в связи с обнаружением на румынской территории обломков, вероятно, российского беспилотника нужно провести "срочное и профессиональное расследование".
Источник: Digi24, цитирует "Европейская правда"
Йоханнис отметил, что расследование должно выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, при которых они оказались на румынской территории.
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"Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", – отметил он.
Йоханнис также подчеркнул, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 4 сентября Украина сообщала о том, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии.
- Румынская сторона сперва категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины. Позже в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника.
- В ночь на 6 сентября жители приграничного села Килия-Векэ в Румынии также стали очевидцами взрывов во время атаки РФ по Украине.