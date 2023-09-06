Украинской разведке нужно время, чтобы подтвердить смерть Пригожина - Юсов

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в ведомстве не могут на 100% подтвердить смерть главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Источник: Юсов в интервью Укринформ

Детали: Юсов отметил, что украинская разведка пока может подтвердить гибель заместителя Пригожина - Дмитрия Уткина и еще некоторых пассажиров. Впрочем, относительно Пригожина стоит подождать еще некоторое время, чтобы оперировать подтвержденными фактами.

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Прямая речь: "Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно".

Предыстория:

23 августа российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был Пригожин. Все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина - Уткин с позывным "Вагнер".

В администрации президента США Джо Байдена намекнули, что Кремль может быть ответственным за смерть руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина.