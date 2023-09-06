Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинской разведке нужно время, чтобы подтвердить смерть Пригожина - Юсов

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 20:09
Украинской разведке нужно время, чтобы подтвердить смерть Пригожина - Юсов
ЄВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, ФОТО: TOPCOR.RU

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в ведомстве не могут на 100% подтвердить смерть главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Источник: Юсов в интервью Укринформ

Детали: Юсов отметил, что украинская разведка пока может подтвердить гибель заместителя Пригожина - Дмитрия Уткина и еще некоторых пассажиров. Впрочем, относительно Пригожина стоит подождать еще некоторое время, чтобы оперировать подтвержденными фактами.

Реклама:

Прямая речь: "Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно".

Предыстория:

  • 23 августа российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был Пригожин. Все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина - Уткин с позывным "Вагнер".
  • В администрации президента США Джо Байдена намекнули, что Кремль может быть ответственным за смерть руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаПригожинавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВо Львове власти сообщили о взрывах и пожаре на складе, есть пострадавшие

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна

Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

Все новости...
Росcия
Россия обстреляла Торецк и Новоукраинку, есть погибший и раненые
В России создали центр переподготовки оккупантов: будут учить детей "защите Родины"
Президент Румынии требует выяснить, обломки какого дрона упали в его стране
Последние новости
05:24
ОбновленоВо Львове власти сообщили о взрывах и пожаре на складе, есть пострадавшие
04:36
США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия 
04:00
ОбновленоГруппы ударных дронов направляются на западную Украину. В Хмельницкой области раздавались взрывы
03:38
В Кривом Роге прогремел взрыв
03:28
Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби
03:01
На Белгородщине местные власти отчитались о сбитии трех воздушных целей
02:14
В Краматорске, Славянске, Одессе и Херсоне были слышны взрывы
01:53
В России назревает мятеж – Данилов
01:22
Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка
00:59
США арестовали россиянина, который скупал микроэлектронику двойного назначения
Все новости...
Реклама: