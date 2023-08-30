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Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 11:06
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
ВЛАДИМИР ПУТИН, ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, ФОТО: GETTY IMAGES

В администрации президента США Джо Байдена намекнули, что Кремль может быть ответственным за смерть руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, сообщает "Европейская правда"

Детали: По ее словам, "вполне очевидно, что произошло" в ситуации со смертью Пригожина. Она также напомнила слова президента США Джо Байдена о том, что мало что происходит в России, за чем бы не стоял Путин.

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Прямая речь: "Мы все – мы все знаем, что Кремль имеет долгую историю убийств своих оппонентов. Это история Кремля. И если мы сделаем шаг назад, если оглянемся на секунду, то все это произошло из-за неэффективной работы власти внутри РФ".

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что разведывательные источники в Великобритании и Украине называют вероятным причастным к организации смерти Евгения Пригожина Андрея Аверьянова – руководителя подразделения, который устроил отравление семьи Скрипалей "Новичком" в Солсбери.
  • На прошлой неделе российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
  • Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

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Темы: СШАПригожинПутинубийство
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