Уже в третьей российской области заявили об атаке БЛПА

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в ночь на 7 сентября над территорией области был сбит беспилотник. Это уже третья российская область, где местные власти заявляют об атаке БПЛА.

Источник: Богомаз в Telegram

Детали: По информации российского чиновника, военные якобы уничтожили беспилотник над Брянским районом.

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Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Обновлено: Утром Богомаз добавил, что в результате падения обломков беспилотника частично повреждены стекла в здании железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Кроме этого российский губернатор сообщил о еще одной атаке беспилотника, который тоже якобы сбили.

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