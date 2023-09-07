Уже в третьей российской области заявили об атаке БЛПА
Четверг, 7 сентября 2023, 06:13
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в ночь на 7 сентября над территорией области был сбит беспилотник. Это уже третья российская область, где местные власти заявляют об атаке БПЛА.
Источник: Богомаз в Telegram
Детали: По информации российского чиновника, военные якобы уничтожили беспилотник над Брянским районом.
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Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Обновлено: Утром Богомаз добавил, что в результате падения обломков беспилотника частично повреждены стекла в здании железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Кроме этого российский губернатор сообщил о еще одной атаке беспилотника, который тоже якобы сбили.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Власти российского Ростова заявили, что якобы в ночь на 7 сентября над территорией области сбили 2 беспилотника. В Ростове начался пожар, который уже ликвидировали.
- Городской глава российской столицы заявил, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал дрон, но его якобы сбили в десятках километров от столицы России.