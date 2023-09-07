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Уже в третьей российской области заявили об атаке БЛПА

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 06:13
Уже в третьей российской области заявили об атаке БЛПА
фото иллюстративное, РосСМИ

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что в ночь на 7 сентября над территорией области был сбит беспилотник. Это уже третья российская область, где местные власти заявляют об атаке БПЛА.

Источник: Богомаз в Telegram

Детали: По информации российского чиновника, военные якобы уничтожили беспилотник над Брянским районом.

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Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Обновлено: Утром Богомаз добавил, что в результате падения обломков беспилотника частично повреждены стекла в здании железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Кроме этого российский губернатор сообщил о еще одной атаке беспилотника, который тоже якобы сбили.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Власти российского Ростова заявили, что якобы в ночь на 7 сентября над территорией области сбили 2 беспилотника. В Ростове начался пожар, который уже ликвидировали.
  • Городской глава российской столицы заявил, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал дрон, но его якобы сбили в десятках километров от столицы России.

Темы: беспилотникиРосcия
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