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В Константиновке подтверждена гибель 16 человек, а не 17, удар был не из артиллерии – полиция

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 10:15
В Константиновке подтверждена гибель 16 человек, а не 17, удар был не из артиллерии – полиция
Константиновка, скриншот из видео из соцсетей Владимира Зеленского

Подтверждена гибель 16 человек в результате удара по Константиновке 6 сентября. Полиция исключает версию, что враг использовал артиллерию.

Источник: начальница отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "По официальной информации, по состоянию на сейчас - 16 тел погибших людей и 33 раненых. Сначала была информация о 17 погибших. Когда мы провели тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам. Сейчас уже почти все идентифицированы, найдены родственники, отобраны ДНК погибших и их родственников.

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По состоянию на вечер четыре тела не были идентифицированы. По состоянию на утро остается один человек - тело мужчины - родственники которого не появились". 

Детали: Гаврилко призвала обратиться в полицию тех, кто знал людей, которые могли попасть под обстрел.

Она также добавила, что полиция исключает использование артиллерии, о котором сообщалось ранее. 

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Прямая речь: "На данный момент еще проводится экспертиза. Могу сказать, что есть несколько версий относительно типа вооружения. Артиллерию мы пока исключаем, хотя сначала мы предоставляли информацию об артобстреле. Есть несколько версий. Точная информация будет позже".

Предыстория:

  • Российские военные нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области днем в среду.
  • Сначала СМИ сообщили о 16 погибших. Позже эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко.
  • Анонимные Telegram-каналы утверждали, что был ракетный удар. Зеленский подтвердил артудар. На видео, которое обнародовал Клименко в своих соцсетях, свидетели на месте происшествия также сообщали именно об артударе.
  • После завершения спасательной операции Клименко сообщил о 17 погибших и 32 раненых.

Темы: Донецкая областьжертвыполицияоружие
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