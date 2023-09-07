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Катера и корабли ФСБ: как россияне усилили охрану Крымского моста

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 12:16
Катера и корабли ФСБ: как россияне усилили охрану Крымского моста
фото Planet.com

Незаконно построенный оккупантами Крымский мост (также известный как Керченский) сейчас охраняют шесть катеров и пять кораблей российских спецслужб.

Источник: спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "Наблюдаем большую группировку пограничников вокруг так называемого Керченского моста в Керченском проливе, где они пытаются защищать это незаконное сооружение: шесть катеров и пять кораблей ФСБ РФ.

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В основном они находятся южнее моста, какая-то часть - на севере моста. Таким образом они сейчас выполняют задачи по охране и обороне этого объекта".

Детали: Плетенчук подтвердил, что оккупанты восстановили пролет Крымского моста, который упал после атаки украинских надводных дронов.

В то же время спикер ВМС добавил также, что хотя российские оккупанты установили определенные "баррикады" против украинских морских дронов, в то же время "заборов", которые бы полностью обезопасили этот мост от украинских беспилотников, не существует.

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Темы: КрымоккупацияЧерное море
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