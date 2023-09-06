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Оккупанты восстановили на Крымском мосту пролет, который упал после атаки дронов

Станислав ПогориловСреда, 6 сентября 2023, 10:34
Оккупанты восстановили на Крымском мосту пролет, который упал после атаки дронов
Фото: Getty Images

Российские захватчики установили на Крымском мосту новый пролет, который упал после атаки надводных дронов во время спецоперации.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Журналисты обнаружили установку пролета, сравнив спутниковые снимки сервиса Planet.com за 3 и 5 сентября. Перед этим к югу от моста были установлены баржи, которые, как предполагается, станут основой для заграждения, призванного предотвратить подобные атаки в будущем.

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Напомним: 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.

Темы: Керченский моствойнаоккупацияРабинович
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