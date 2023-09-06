Оккупанты восстановили на Крымском мосту пролет, который упал после атаки дронов

Российские захватчики установили на Крымском мосту новый пролет, который упал после атаки надводных дронов во время спецоперации.

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Журналисты обнаружили установку пролета, сравнив спутниковые снимки сервиса Planet.com за 3 и 5 сентября. Перед этим к югу от моста были установлены баржи, которые, как предполагается, станут основой для заграждения, призванного предотвратить подобные атаки в будущем.

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Напомним: 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

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