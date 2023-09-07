Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники рассказали, сколько чиновников и госслужащих завернули за 7 месяцев

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 сентября 2023, 18:28
Пограничники рассказали, сколько чиновников и госслужащих завернули за 7 месяцев
иллюстративное фото ГПСУ

Со времени введения ограничений на выезд чиновников и госслужащих в конце января 2023 года пограничники отказали в пересечении госграницы примерно 1800 гражданам Украины этих категорий.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "Относительно тех ограничений по государственным служащим и другим должностным лицам, которые определены в пункте 2.14 постановления правительства №57 о правилах пересечения государственной границы, то есть случаев, когда такие лица прибывают в пункт пропуска и пытаются пересечь границу, но не имеют определенных оснований для этого.

Реклама:

Всего с начала действия этих ограничений в отношении исключительно этой категории лиц (а это и мужчины, и женщины) было отказано в пересечении границы около 1800 лицам".

Что предшествовало: 27 января Кабинет министров одобрил постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

29 января оно вступило в законную силу. Было определено, что чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службаВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Пограничная служба
Блинкен встретился с украинскими пограничниками и сел за руль броневика
"Стальные" пограничники подняли флаг Украины в двух селах "серой зоны"
"Стальные" пограничники взяли в плен двух вояк РФ
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: