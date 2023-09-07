Пограничники рассказали, сколько чиновников и госслужащих завернули за 7 месяцев

Со времени введения ограничений на выезд чиновников и госслужащих в конце января 2023 года пограничники отказали в пересечении госграницы примерно 1800 гражданам Украины этих категорий.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "Относительно тех ограничений по государственным служащим и другим должностным лицам, которые определены в пункте 2.14 постановления правительства №57 о правилах пересечения государственной границы, то есть случаев, когда такие лица прибывают в пункт пропуска и пытаются пересечь границу, но не имеют определенных оснований для этого.

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Всего с начала действия этих ограничений в отношении исключительно этой категории лиц (а это и мужчины, и женщины) было отказано в пересечении границы около 1800 лицам".

Что предшествовало: 27 января Кабинет министров одобрил постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

29 января оно вступило в законную силу. Было определено, что чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.