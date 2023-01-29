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Запрет на выезд касается и чиновников, которые непригодны к военной службе

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 января 2023, 10:07
Запрет на выезд касается и чиновников, которые непригодны к военной службе
фото ГПСУ

Запрет на выезд госслужащим кроме как в командировку уже действует, он касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона и в комментарии УП

Детали: Демченко отметил, что постановление №69 о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины вступило в силу и уже действует.

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Чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.

Кроме того, правительство определило, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить в Администрацию ГПСУ список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в этот список.

Администрация ГПСУ обеспечит наличие этих списков у своих инспекторов на границе.

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Определен также перечень исключений для пересечения границы этими лицами:

  • женщинам или отцам-одиночкам для посещения детей за рубежом в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов;
  • для лечения за границей;
  • на основании отдельного решения председателя ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.

Демченко отметил, что принятые нововведения не имеют гендерной окраски и касаются как мужчин, так и женщин.

Отдельно спикер Госпогранслужбы отметил, что вопрос контроля возлагается не только на ГПСУ и ее инспекторов непосредственно на границе, это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления правительства и их руководителей, которые выдают своим подчиненным отпуск, или посылают в служебную командировку.

На уточняющий вопрос УП, сколько чиновников выехало в пятидневный срок (с тех пор как было принято решение СНБО и до вынесения постановления Кабмина №69 -ред) и все ли они вернулись в Украину, Демченко сказал, что пограничники не ведут подобную статистику, а осуществляют пропуск лиц руководствуясь нормами действующего законодательства, регламентирующих пересечение государственной границы Украины.

Отдельно спикер ГПСУ отметил, что нынешние нормы касаются и лиц, признанных непригодными к военной службе, которые находятся на госслужбе.

Прямая речь: "Надо понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.д., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации.

Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих".

Темы: границаПограничная службаВоенное положение
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