Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Запрет на выезд касается и чиновников, которые непригодны к военной службе

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 января 2023, 11:07
фото ГПСУ

Запрет на выезд госслужащим кроме как в командировку уже действует, он касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона и в комментарии УП

Детали: Демченко отметил, что постановление №69 о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины вступило в силу и уже действует.

Чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.

Кроме того, правительство определило, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить в Администрацию ГПСУ список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в этот список.

Администрация ГПСУ обеспечит наличие этих списков у своих инспекторов на границе.

Определен также перечень исключений для пересечения границы этими лицами:

ВИДЕО ДНЯ
  • женщинам или отцам-одиночкам для посещения детей за рубежом в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов;
  • для лечения за границей;
  • на основании отдельного решения председателя ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.

Демченко отметил, что принятые нововведения не имеют гендерной окраски и касаются как мужчин, так и женщин.

Отдельно спикер Госпогранслужбы отметил, что вопрос контроля возлагается не только на ГПСУ и ее инспекторов непосредственно на границе, это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления правительства и их руководителей, которые выдают своим подчиненным отпуск, или посылают в служебную командировку.

На уточняющий вопрос УП, сколько чиновников выехало в пятидневный срок (с тех пор как было принято решение СНБО и до вынесения постановления Кабмина №69 -ред) и все ли они вернулись в Украину, Демченко сказал, что пограничники не ведут подобную статистику, а осуществляют пропуск лиц руководствуясь нормами действующего законодательства, регламентирующих пересечение государственной границы Украины.

Отдельно спикер ГПСУ отметил, что нынешние нормы касаются и лиц, признанных непригодными к военной службе, которые находятся на госслужбе.

Прямая речь: "Надо понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.д., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации.

Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих".

Темы: границаПограничная службаВоенное положение
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Борис Джонсон назвал условие, при котором не было бы войны РФ в Украине

Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе – ISW

Кабмин изменил порядок бронирования госслужащих и работников предприятий

Макрон о возможных поставках истребителей Украине: Ничего не запрещено

МОК отверг критику Украины относительно допуска россиян к Олимпийским Играм

фотоНардепы закупились автомобилями на $1,3 млн с 24 февраля – Bihus.Info

Все новости...
граница
Пограничники разъяснили, в каком случае мужчины-чиновники могут ехать к детям за границу
Мигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников
Кабмин одобрил постановление о выезде чиновников: к маленьким детям – можно, на отдых – нет
Последние новости
08:31
Шольц: Условием для переговоров с РФ является вывод российских войск
08:21
ЕС не планирует ограничивать импорт из Украины, несмотря на жалобы фермеров
08:14
Защитники за сутки уничтожили около 850 оккупантов
08:04
Украина получила дополнительный балл в мировом Индексе восприятия коррупции – TI Ukraine
07:53
фотоВраг ударил из тяжелой артиллерии по громаде в Никопольском районе
07:32
В Луганске в роддомах оккупанты развернули "полевые госпитали" – штаб
07:11
Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов – сводка
06:54
Нежелающих воевать расстреливали на глазах у новобранцев – бывший "вагнеровец"
06:10
Борис Джонсон назвал условие, при котором не было бы войны РФ в Украине
05:23
Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе – ISW
Все новости...