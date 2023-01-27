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Кабмин одобрил постановление о выезде чиновников: к маленьким детям – можно, на отдых – нет

Алена МазуренкоПятница, 27 января 2023, 16:13
Кабмин одобрил постановление о выезде чиновников: к маленьким детям – можно, на отдых – нет
фото: КМУ

Кабинет министров одобрил постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "Народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

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Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет".

Детали: Шмыгаль добавил, что есть те, кто даже во время войны не понял базовых вещей: "Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров".

Напомним: 

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  • 23 января Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки
  • Перед тем стало известно, что заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию, еще и на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.
  • 26 января стало известно, что народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Бангкоке встречу с украинской общиной.
  • После огласки Тищенко уже исключили из партии, уволили с должности заместителя главы фракции в Верховной Раде и выгнали из фракции, хотя сам путешественник уверяет, что усиленно работает за границей.

Темы: Кабинет министровграницавойна
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