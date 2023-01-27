Кабмин одобрил постановление о выезде чиновников: к маленьким детям – можно, на отдых – нет

Кабинет министров одобрил постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "Народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

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Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет".

Детали: Шмыгаль добавил, что есть те, кто даже во время войны не понял базовых вещей: "Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров".

Напомним:

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