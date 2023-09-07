Минздрав совместно с правоохранителями проверят выданные после начала войны решения ВВК – Ляшко

Министерство здравоохранения и правоохранительные органы проверят выданные после начала полномасштабного вторжения решения ВВК об ограниченной годности к военной службе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм".

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"Все изменения касаются категории "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное"

Детали: В то же время Ляшко не назвал сроки пересмотра решений ВВК.

Также отметил, что уже открыли большое количество уголовных дел.

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