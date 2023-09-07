Минздрав совместно с правоохранителями проверят выданные после начала войны решения ВВК – Ляшко
Четверг, 7 сентября 2023, 18:31
Министерство здравоохранения и правоохранительные органы проверят выданные после начала полномасштабного вторжения решения ВВК об ограниченной годности к военной службе.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко
Прямая речь: "Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм".
Реклама:
"Все изменения касаются категории "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное"
Детали: В то же время Ляшко не назвал сроки пересмотра решений ВВК.
Также отметил, что уже открыли большое количество уголовных дел.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Владимир Зеленский 30 августа по итогам заседания СНБО сообщал, что принято решение провести комплексную проверку обоснованности принятых в период с 24.02.22 года решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.
- Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны были заняться правоохранители.
- В пятницу, 1 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что имена врачей, которые выписывали фальшивые документы о непригодности к военной службе, и уклонистов, которым их выдавали, будут обнародованы.
- Данилов также отмечал, что проверять ВВК имеет право Офис омбудсмена. Омбудсман Дмитрий Лубинец в свою очередь отмечал, что проверки ВВК его организация начала еще с октября 2022 года.