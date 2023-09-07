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Зеленский: Представил министра Умерова, сильный и системный человек

Елена РощинаЧетверг, 7 сентября 2023, 22:41
Зеленский: Представил министра Умерова, сильный и системный человек
Владимир Зеленский, Офис президента

Президент Владимир Зеленский 7 сентября официально представил Рустема Умерова как нового министра обороны и выразил убеждение, что он может перезагрузить работу Министерства обороны.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 

Прямая речь: "Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. 

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С первых дней полномасштабной войны вовлечен в переговоры по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты.

Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно".

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Детали: Президент добавил, что 7 сентября поздравил разведчиков с Днем военной разведки Украины. 

"Все мы понимаем, насколько они крутые – наши разведчики. Настоящая смелость, мощные результаты. Поблагодарил ГУР от всей Украины", – заявил он.

Из международных переговоров в четверг Зеленский имел разговоры с премьер-министром Великобритании Сунаком и премьер-министром Израиля Нетаньяху. Главной тематикой была безопасность.

Также президент провел несколько важных совещаний по международной работе. 

Прямая речь: "За этот сентябрь должны достичь нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами. Это касается и нового оружия для Украины – готовим новости, и наших дипломатических усилий, чтобы объединить еще больше стран мира ради восстановления мира на всей нашей земле. Готовим больше мирового давления на Россию".

Детали: Зеленский отметил 12-ю бригаду нацгвардейцев специального назначения, которая сражается на востоке, 3-ю и 15-ю бригады Нацгвардии, которые воюют на южных направлениях.

"Я благодарю вас, воины, за очень-очень результативное уничтожение оккупантов!", – заявил президент.

Темы: ЗеленскийУмеров РустемМинобороны
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