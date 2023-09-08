Воздушные силы ночью 8 сентября уничтожили 16 "Шахедов" из 20

Ночью 8 сентября Россия атаковала Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", 16 из них удалось уничтожить.

Источник: Командование Воздушных сил в Facebook, Силы обороны юга в Telegram

Дословно ВС: "Всего зафиксировано пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесской области. В результате боевой работы уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей".

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Детали: Сообщается, что оккупанты запустили дроны-камикадзе с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск − РФ, мыс Чауда − ВОТ, Крым).

Вражеский удар отражали зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и силы противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.

Силы обороны юга уточнили, что 2 "Шахеда" сбили на Николаевщине и 14 – в Одесской области.

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