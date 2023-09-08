Псевдовыборы в Бердянске начались громко: Федоров сообщает о 2 мощных взрывах

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщает, что во временно оккупированном Бердянске, где предатели хотят провести незаконные "выборы", прогремели взрывы.

Источник: Федоров в Telegram

Детали: По данным мэра, два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из так называемых "избирательных участков".

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Прямая речь: "Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами.

Вслед за Новой Каховкой, Каменкой-Днепровской и Васильевским районом тревожные звоночки громко настигли оккупантов Бердянска: Пора сворачивать псевдовыборы".

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