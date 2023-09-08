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Псевдовыборы в Бердянске начались громко: Федоров сообщает о 2 мощных взрывах

Валентина РоманенкоПятница, 8 сентября 2023, 12:17
Псевдовыборы в Бердянске начались громко: Федоров сообщает о 2 мощных взрывах
иллюстрация из ТГ Федорова

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщает, что во временно оккупированном Бердянске, где предатели хотят провести незаконные "выборы", прогремели взрывы.

Источник: Федоров в Telegram

Детали: По данным мэра, два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из так называемых "избирательных участков".

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Прямая речь: "Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами.

Вслед за Новой Каховкой, Каменкой-Днепровской и Васильевским районом тревожные звоночки громко настигли оккупантов Бердянска: Пора сворачивать псевдовыборы".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года незаконных "выборов" в местные фейковые администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и в Автономной Республике Крым.
  • По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, украинская спецслужба установила личности более 3,5 тысяч коллаборантов и их российских "кураторов", которые участвуют в организации незаконного голосования, а также "кандидатов" на этих псевдовыборах.
  • В то же время, по словам Дехтяренко, после "бавовны" на так называемом "избирательном участке" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области, желающих помогать врагу стало меньше. По данным источников УП, за взрывами в Каменке-Днепровской стоит СБУ.
  • Сообщалось, что на территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.

Темы: Бердянскоккупациявойна
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