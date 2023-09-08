Больше половины лагеря "ЧВК Вагнер" в Беларуси уже демонтировали
В Беларуси уже демонтировали больше половины лагеря "ЧВК Вагнер" в д. Цель, работы по разбору продолжаются.
Источник: мониторинговый проект Беларускі Гаюн в Telegram
Дословно Беларускі Гаюн: "В лагере "ЧВК Вагнер" в д. Цель под Осиповичами продолжается активный демонтаж палаток, который начался ещё 28 июля. По нашим данным, на начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая для хоз.нужд), а на текущий момент разобрано уже больше 160-и единиц, то есть 55%".
Детали: Сообщается, что ч момента последних спутниковых снимков за 23 августа, убрали еще более 60 палаток. Самый активный период демонтажа пришелся на конец августа.
По состоянию на 8 сентября, лагерь "Вагнера" насчитывает около 130 палаток, или около 45% от изначального количества.
"Беларускі Гаюн" напоминает, что в июне заявляли, что в Беларусь приедет 8, а то и 10 тысяч вагнеровцев − соответственно лагерь строили из расчета на это количество.
Вероятно, палатки демонтируют потому, что они оказались не нужны, так как изначально приехало меньше наемников, чем ожидалось.
Предыстория:
- Спутниковые снимки от 1 и 23 августа свидетельствовали, что "Вагнер" демонтировал почти треть палаток в своем лагере в д. Цель в Беларуси.
- Украинские пограничники и разведка 24 августа сообщили, что фиксируют отток российских наемников с территории Беларуси.