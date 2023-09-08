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Больше половины лагеря "ЧВК Вагнер" в Беларуси уже демонтировали

Ирина БалачукПятница, 8 сентября 2023, 12:44
Больше половины лагеря ЧВК Вагнер в Беларуси уже демонтировали
КОЛЛАЖ SVABODA.ORG от 24 августа

В Беларуси уже демонтировали больше половины лагеря "ЧВК Вагнер" в д. Цель, работы по разбору продолжаются.

Источник: мониторинговый проект Беларускі Гаюн в Telegram

Дословно Беларускі Гаюн: "В лагере "ЧВК Вагнер" в д. Цель под Осиповичами продолжается активный демонтаж палаток, который начался ещё 28 июля. По нашим данным, на начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая для хоз.нужд), а на текущий момент разобрано уже больше 160-и единиц, то есть 55%".

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Детали: Сообщается, что ч момента последних спутниковых снимков за 23 августа, убрали еще более 60 палаток. Самый активный период демонтажа пришелся на конец августа.

По состоянию на 8 сентября, лагерь "Вагнера" насчитывает около 130 палаток, или около 45% от изначального количества.

"Беларускі Гаюн" напоминает, что в июне заявляли, что в Беларусь приедет 8, а то и 10 тысяч вагнеровцев − соответственно лагерь строили из расчета на это количество.

Вероятно, палатки демонтируют потому, что они оказались не нужны, так как изначально приехало меньше наемников, чем ожидалось.  

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Темы: БеларусьВагнер
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