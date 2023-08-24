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Лагерь Вагнера в Беларуси активно демонтируют

Ирина БалачукЧетверг, 24 августа 2023, 15:23
Лагерь Вагнера в Беларуси активно демонтируют
Коллаж svaboda.org

В селе Цель под Осиповичами в Беларуси активно демонтируют лагерь вагнеровцев − об этом свидетельствует спутниковый снимок сервиса Planet Labs.

Источник: Радыё Свабода

Детали: По подсчетам издания, уже убрали треть палаток.

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Сперва в северной части военной базы "Вагнера" было около 129 палаток, по состоянию на 23 августа исчезли порядка 65 из них. 

 

В западной части военного городка было демонтировано около 27 палаток из около 64, которые были ранее.

В центральной части базы было около 80 палаток − сейчас отсутствуют приблизительно 9 из них. 

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Издание подчеркивает, что таким образом, из 273 жилых палаток демонтировали около 101. И если учесть, что в каждой из палаток могут разместиться около 20 солдат, то территорию воинской части в поселке Цель из примерно 5000, находившихся там, могли покинуть около 2020 вагнеровцев.

Сообщается, что демонтаж первых палаток начался примерно 1 августа.

На спутниковом снимке от 14 августа есть возможность увидеть процесс разборки в хорошем качестве − в частности видно деревянные нары для солдат, которые там жили. 

 

Пока неизвестно, куда могли перевезти эти палатки и покинули ли наемники "Вагнеры" территорию Беларуси.

Радыё Свабода отмечает, что на имеющихся в распоряжении редакции спутниковых снимках не видно формирования подобных палаточных городков на территории других белорусских полигонов или воинских частей. Журналисты продолжают следить за ситуацией.

В телеграм-каналах, связанных с ЧВК "Вагнер", пишут о том, что часть военных отправляют домой в Россию в длительные отпуска.

Также есть вероятность, что часть наемников "Вагнера" начали перебрасывать в Африку. 

Не исключено и то, что кого-то из вагнеровцев переведут в другие места Беларуси. 

В частности ранее сообщалось, что на территории военного полигона Репища оборудовали блиндажи, пригодные для проживания в зимних условиях. На спутниковом снимке от 31 июля 2023 года видно около 30 новых объектов, появившихся на этом полигоне.

Что было раньше: Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.

Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).

Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Предыстория:

  • Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
  • 24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь"
  • Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом" между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.

Темы: БеларусьВагнерПригожин
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