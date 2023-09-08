В Кривом Роге завершили спасательные работы: 1 погибший, 60 раненых

В результате российского удара по админзданию полиции в Кривом Роге один человек погиб и 60 человек получили ранения.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, пресс-служба ГСЧС

Прямая речь: "В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. По состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: 1 погибший и 54 раненых. Среди травмированных - 9 сотрудников полиции".

Реклама:

Детали: Клименко сообщил, что для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов. Вблизи места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь, и мобильные пункты приема заявлений от пострадавших.

Обновлено: В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 15:00 известно о 60 раненых и 1 погибшем в Кривом Роге.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ