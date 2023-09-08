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По Кривому Рогу россияне вероятно ударили "Искандером К" – Воздушные силы

Валентина РоманенкоПятница, 8 сентября 2023, 16:52
По Кривому Рогу россияне вероятно ударили Искандером К – Воздушные силы
Юрий Игнат. скриншот

По предварительным данным, 8 сентября российские оккупанты ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой "Искандер", а по Запорожью и Сумах - из артиллерийских систем.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "По предварительной информации, по Кривому Рогу это может быть "Искандер К", что касается севера и восточных областей - возможная работа РСЗО.

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В любом случае, окончательно смогут сказать специалисты, на месте, когда будут найдены обломки".

Детали: Игнат напомнил, что в прифронтовых зонах враг может задействовать баллистическое вооружение, С-300, рекативные системы залпового огня и крылатые ракеты "Искандер" с маркировкой К, которые могут запускаться со сравнительно небольшого расстояния.

Что предшествовало: В результате российского удара по админзданию полиции в Кривом Роге один человек погиб и 60 человек получили ранения.

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Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли также удары по городам Сумы и Запорожье, в результате чего по меньшей мере 5 человек получили ранения.

Темы: ракетный ударКривой РогЗапорожская областьСумская область
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