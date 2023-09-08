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Дело БЭБ против Коломойского появилось, когда НАБУ уже готовило подозрение

Соня ЛукашоваПятница, 8 сентября 2023, 18:25
Дело БЭБ против Коломойского появилось, когда НАБУ уже готовило подозрение
фото из открытых источников

Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины открыли дело против олигарха Игоря Коломойского в то время, когда Национальное антикоррупционное бюро готовило ему подозрение.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Около 5 месяцев назад, весной 2023 года, НАБУ существенно активизировало расследование. В последние два месяца в Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре проводили ряд совещаний по делу.

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В это же время – меньше месяца назад, 11 августа 2023 – БЭБ регистрирует собственное производство.

1 сентября НАБУ и САП подписали повестку о вызове Коломойского для вручения подозрения. В это время руководитель Антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, который должен был ее согласовать, находился в командировке в США. Он возвращался 4 сентября.

На следующий день после подписания повестки САП и НАБУ – 2 сентября, в субботу, Бюро экономической безопасности вручило олигарху собственное подозрение.

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В настоящее время внутри правоохранительных органов идет проверка относительно совпадения в процессуальных действиях.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Бюро экономической безопасности и Национальное антикоррупционное бюро относительно того, было ли им известно о расследовании друг друга и связано ли подозрение БЭБ с активизацией антикоррупционных органов. Ответа от пресс-служб до публикации новости редакция не получила.

Предыстория:

  • 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
  • 7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще 5 вероятным соучастникам о подозрении в завладении средствами "Приватбанка" на сумму свыше 9,2 млрд.

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Темы: КоломойскийНАБУ
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