Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дело БЭБ против Коломойского появилось, когда НАБУ уже готовило подозрение

Соня ЛукашоваПятница, 8 сентября 2023, 18:25
Дело БЭБ против Коломойского появилось, когда НАБУ уже готовило подозрение
фото из открытых источников

Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины открыли дело против олигарха Игоря Коломойского в то время, когда Национальное антикоррупционное бюро готовило ему подозрение.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Около 5 месяцев назад, весной 2023 года, НАБУ существенно активизировало расследование. В последние два месяца в Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре проводили ряд совещаний по делу.

Реклама:

В это же время – меньше месяца назад, 11 августа 2023 – БЭБ регистрирует собственное производство.

1 сентября НАБУ и САП подписали повестку о вызове Коломойского для вручения подозрения. В это время руководитель Антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, который должен был ее согласовать, находился в командировке в США. Он возвращался 4 сентября.

На следующий день после подписания повестки САП и НАБУ – 2 сентября, в субботу, Бюро экономической безопасности вручило олигарху собственное подозрение.

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время внутри правоохранительных органов идет проверка относительно совпадения в процессуальных действиях.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Бюро экономической безопасности и Национальное антикоррупционное бюро относительно того, было ли им известно о расследовании друг друга и связано ли подозрение БЭБ с активизацией антикоррупционных органов. Ответа от пресс-служб до публикации новости редакция не получила.

Предыстория:

  • 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.
  • 7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще 5 вероятным соучастникам о подозрении в завладении средствами "Приватбанка" на сумму свыше 9,2 млрд.

Читайте также: "Коломойскому светит до 12 лет за мошенничество и отмывание средств. Как он выводил деньги, по версии следствия?"

Темы: КоломойскийНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Третья ОШБ рассказала, как освобождала Андреевку: бригада россиян разбита вдребезги

Коломойский получил новое подозрение − СБУ

фотоСБУ пришла с обысками к Шуфричу: подозревают в госизмене − источники

ВСУ штурмом взяли Андреевку и имеют успех вблизи Клищеевки в Донецкой области − Генштаб

Сыну Байдена объявили обвинения: грозит до 25 лет заключения

видеоУкраинцам показали, как морские дроны могут поражать корабли и мосты

Все новости...
Коломойский
Доли в компаниях, тысячи объектов недвижимости и авто: НАБУ и САП арестовали имущество Коломойского
Дело Приватбанка: НАБУ и САП завершили следствие о хищении экс-топменеджентом 8,4 миллиарда
Суд перенес рассмотрение апелляции Коломойского
Последние новости
11:25
инфографикаСМИ идентифицировали тысячи мужчин, которые сбежали за границу через "Шлях"
11:14
Украина начала экспортировать весь добываемый уран в Канаду
11:14
фотоПри обыске у Шуфрича нашли запрещенную символику РФ и ордена – источник
11:12
"Ничего "неправославного" нет": в ПЦУ развенчали мифы вокруг нового юлианского календаря
11:00
Нефть Brent подорожала до 94,47 долларов за баррель
10:56
Финляндия тоже не будет пускать машины с российской регистрацией − СМИ
10:54
ЭкологияДикий-дикий мир. Что такое ревайлдинг и почему Украина почти обречена на него
10:52
Россияне не могут усилить Херсонское направление, но строят оборону – Гуменюк
10:44
У громад хотят забрать 120 миллиардов "военного" НДФЛ: какими будут последствия
10:35
Курс валют на 15 сентября: гривня в банках укрепляется
Все новости...
Реклама: