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Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 02:42
Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс
ГРАНТ ШЕППС. ФОТО: GETTY IMAGES

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс сообщил, что его страна расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.

Источник: Грант Шеппс в интервью The Telegraph

Детали: Правительство Великобритании хочет направить в Украину военных инструкторов в дополнение к обучению Вооруженных сил Украины в Великобритании и других западных странах.

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В интервью The Telegraph Шаппс сказал, что он провел переговоры с руководством армии о том, чтобы перенести "больше обучения и производства" военной техники в Украину. 

Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил об учреждении Альянса оборонных индустрий, который объединит представителей оборонпрома со всего мира.
  • В рамках Международного форума оборонных индустрий украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами, на момент закрытия форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран.
  • Он также повторил, что во время визита в США договорились о совместном производстве оружия – фактически "основание новой промышленной экосистемы", которая усилит Украину, США и всех западных партнеров.
  • Кроме того, Зеленский анонсировал создание в Украине специального экономического режима для ОПК, а также Оборонного фонда, который будет стимулировать развитие оборонпрома.

Темы: ВеликобританияВооруженные силыоружие
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