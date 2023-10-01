Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс сообщил, что его страна расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.

Источник: Грант Шеппс в интервью The Telegraph

Детали: Правительство Великобритании хочет направить в Украину военных инструкторов в дополнение к обучению Вооруженных сил Украины в Великобритании и других западных странах.

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В интервью The Telegraph Шаппс сказал, что он провел переговоры с руководством армии о том, чтобы перенести "больше обучения и производства" военной техники в Украину.

Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

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