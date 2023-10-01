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Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана – заявление Байдена

"Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 05:07
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана – заявление Байдена
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Поздно вечером в субботу, 30 сентября, по местному времени, Президент США Джо Байден обнародовал заявление, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине: "Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана." 

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Дословно: "Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимыми в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент".

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Детали: Президент США одобрил принятый обеими палатами Конгресса проект продолжения финансирования, направленный на предотвращение остановки работы правительства (шатдауна).

Предыстория: 

  • После принятия бюджета о временном финансировании, где не включена помощь Украине, сенаторы подтвердили свою преданность Украине в редком двухпартийном заявлении лидеров Сената.
  • 30 сентября Палата представителей Конгресса США  утвердила бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.

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Темы: США
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