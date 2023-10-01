Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев уже хочет бить по заводам в Германии

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 11:48
Медведев уже хочет бить по заводам в Германии
фото: getty images

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немецкие заводы станут для оккупантов "законной целью", если Германия передаст Украине ракеты Taurus.

Источник: Медведев в соцсетях

Детали: Медведев расстроился, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала правительство Германии немедленно поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и считает, что Украина имеет право атаковать цели на территории РФ.

Реклама:

Прямая речь Медведева: "Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву.

Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…".

Больше деталей: Также Медведев угрожает британцам, якобы Россия будет атаковать их инструкторов после того, как глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс сообщил, что его страна расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияМедведевпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Росcия
Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что дрон в Сочи упал возле дома ее семьи
ГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи - источник
Беспилотники атаковали Смоленск и Сочи, слышны взрывы
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: