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Медведев уже хочет бить по заводам в Германии

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 11:48
Медведев уже хочет бить по заводам в Германии
фото: getty images

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немецкие заводы станут для оккупантов "законной целью", если Германия передаст Украине ракеты Taurus.

Источник: Медведев в соцсетях

Детали: Медведев расстроился, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала правительство Германии немедленно поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и считает, что Украина имеет право атаковать цели на территории РФ.

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Прямая речь Медведева: "Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву.

Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…".

Больше деталей: Также Медведев угрожает британцам, якобы Россия будет атаковать их инструкторов после того, как глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс сообщил, что его страна расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.

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Темы: РосcияМедведевпропагандавойна
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