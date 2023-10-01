Медведев уже хочет бить по заводам в Германии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немецкие заводы станут для оккупантов "законной целью", если Германия передаст Украине ракеты Taurus.

Источник: Медведев в соцсетях

Детали: Медведев расстроился, что глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала правительство Германии немедленно поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и считает, что Украина имеет право атаковать цели на территории РФ.

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Прямая речь Медведева: "Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву.

Всё-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…".

Больше деталей: Также Медведев угрожает британцам, якобы Россия будет атаковать их инструкторов после того, как глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс сообщил, что его страна расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.