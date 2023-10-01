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ГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи - источник

Валентина Романенко, Роман ПетренкоВоскресенье, 1 октября 2023, 14:09
ГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи - источник
скриншот

Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. По данным источников УП, за атакой стоит Главное управление разведки.

Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке

Детали: Уточняется, что в результате атаки украинских беспилотников есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в российском Сочи.

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Атаку провело украинское ГУР МО.

Примерно в то же время беспилотники атаковали и Смоленск.

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По данным российских изданий, целью был Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Темы: разведкабеспилотникивойнаРосcия
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