ГУР успешно атаковало стоянку российских вертолетов в Сочи - источник
Воскресенье, 1 октября 2023, 14:09
Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. По данным источников УП, за атакой стоит Главное управление разведки.
Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке
Детали: Уточняется, что в результате атаки украинских беспилотников есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в российском Сочи.
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Атаку провело украинское ГУР МО.
Примерно в то же время беспилотники атаковали и Смоленск.
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По данным российских изданий, целью был Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение".