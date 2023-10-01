В Джанкое после ракетной атаки горели склады
Воскресенье, 1 октября 2023, 15:06
В Джанкое оккупированного Крыма горели склады – оккупанты уверяют, что это "осколки от сбитой ракеты".
Источник: так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, минобороны РФ
Прямая речь Аксенова: "Над Джанкоем силами ПВО сбита ракета. Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет".
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Детали: Оккупанты просят "соблюдать спокойствие" и верить исключительно пропаганде.
Тем временем в соцсетях публикуют фото, на котором виден дым.
Российское минобороны уверяет, что над Джанкоем сбили две ракеты "Гром-2".
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Напомним: Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. По данным источников УП, за атакой стоит Главное управление разведки.
Примерно в то же время беспилотники атаковали и Смоленск.