Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский встретился с руководством парламента и правительства Румынии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 20:46

Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию встретился с председателями обеих палат румынского парламента Николае Чуке и Альфредом Симонисом и премьер-министром страны Марчелом Чолаку.

Источник: "Европейская правда", Офис президента

Детали: Зеленский поблагодарил председателей Сената и Палаты депутатов Румынии за поддержку Украины, в частности принятие декларации к годовщине широкомасштабного вторжения РФ и признание Голодомора 1932-33 годов преступлением против человечности.

Реклама:

Он обратился к топ-парламентариям с просьбой признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Во время встречи с Чолаку президент обсудил оборонную поддержку Украины, усиление двустороннего сотрудничества на уровне оборонно-промышленного комплекса, а также вопросы продовольственной безопасности в связи с ролью Румынии как транзитера украинского зерна.

Отдельной темой обсуждения Зеленского и премьера Румынии стал вопрос прав представителей украинского национального меньшинства в Румынии и представителей румынского национального меньшинства в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: ЗеленскийРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Зеленский
Зеленский сменил председателя Полтавской ОДА
Зеленский: Россия - одна из стран, которая стоит за ХАМАС
Зеленский после встречи с президентом Румынии: Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: