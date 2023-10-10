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Зеленский встретился с руководством парламента и правительства Румынии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 20:46

Президент Владимир Зеленский во время визита в Румынию встретился с председателями обеих палат румынского парламента Николае Чуке и Альфредом Симонисом и премьер-министром страны Марчелом Чолаку.

Источник: "Европейская правда", Офис президента

Детали: Зеленский поблагодарил председателей Сената и Палаты депутатов Румынии за поддержку Украины, в частности принятие декларации к годовщине широкомасштабного вторжения РФ и признание Голодомора 1932-33 годов преступлением против человечности.

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Он обратился к топ-парламентариям с просьбой признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Во время встречи с Чолаку президент обсудил оборонную поддержку Украины, усиление двустороннего сотрудничества на уровне оборонно-промышленного комплекса, а также вопросы продовольственной безопасности в связи с ролью Румынии как транзитера украинского зерна.

Отдельной темой обсуждения Зеленского и премьера Румынии стал вопрос прав представителей украинского национального меньшинства в Румынии и представителей румынского национального меньшинства в Украине.

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Темы: ЗеленскийРумыния
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