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Зеленський зустрівся з керівництвом парламенту й уряду Румунії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 20:46

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Румунії зустрівся з головами обох палат румунського парламенту Ніколає Чуке й Альфредом Сімонісом та прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

Джерело: "Європейська правда", Офіс президента

Деталі: Зеленський подякував головам Сенату й Палати депутатів Румунії за підтримку України, зокрема ухвалення декларації до річниці широкомасштабного вторгнення РФ та визнання Голодомору 1932-33 років злочином проти людяності.

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Він звернувся до топ-парламентарів із проханням визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Під час зустрічі з Чолаку президент обговорив оборонну підтримку України, посилення двосторонньої співпраці на рівні оборонно-промислового комплексу, а також питання продовольчої безпеки у зв’язку з роллю Румунії як транзитера українського зерна.

Окремою темою обговорення Зеленського й прем’єра Румунії стало питання прав представників української національної меншини в Румунії та представників румунської національної меншини в Україні.

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Теми: ЗеленськийРумунія
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