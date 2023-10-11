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На "Рамштайн" Зеленского заверили, что Украину не "кинут" из-за Израиля

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 15:28

Президент Владимир Зеленский получил заверения от союзников во время заседания в формате "Рамштайн" в среду, что поддержка Украины продолжится несмотря на сложную ситуацию в Израиле.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова Зеленского во время брифинга с премьером Бельгии в Брюсселе

Детали: "Обсудили подробно и с министром (обороны США. - Ред.) Остином, и со всеми министрами "Рамштайн", со всеми партнерами, командующими то, что Украине нужно... Мы поднимали вопрос об очень напряженной ситуации в Израиле и как это может влиять. Конечно партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь, никто не будет бросать Украину", - отметил Владимир Зеленский.

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Он добавил, что "мы верим нашим партнерам".

"Но без сомнения могу сказать: чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание, и это абсолютно понятно", – подчеркнул Зеленский.

Согласно сообщению Офиса президента Украины, глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

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Остин в среду объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 200 миллионов долларов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила, что несмотря на сложную ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке война в Украине остается в центре внимания Запада.

Темы: ИзраильЗеленский
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